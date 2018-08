16 enfermeras de un hospital de Arizona están embarazadas al mismo tiempo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Hay un "boom" de bebés en un hospital de Arizona, pero no es en su sala de maternidad.

Dieciséis enfermeras que trabajan en la unidad de cuidados intensivos del hospital Banner Desert Medical Center, en la localidad de Mesa, están embarazadas.

"Sé que un par de nosotras se realizaron tratamientos de fertilidad", dijo la enfermera Paige Packard en una conferencia de prensa el viernes.

"Así es como terminé enterándome de que todas estábamos embarazadas. Yo estaba como: "Oh, bueno, yo no planeé esto. ¿Tenemos algún pacto secreto del que yo no esté enterada?", dijo Packard.

No se trata de ningún pacto. Esta fiebre de bebés es solo una feliz coincidencia.

Las enfermeras dijeron que a todas les gusta ir a la cafetería a satisfacer algunos de sus antojos provocados por el embarazo. Una de ellas dijo que le pidió a un empleado de la cafetería hacer que la barra de ensaladas fuera más "amigable con el embarazo" y sugirió que se incluyeran pepinillos y aceitunas.

"Al siguiente día había pepinillos y aceitunas", dijo la enfermera.

Las enfermeras contaron también que los pacientes ya habían empezado a notar las barriguitas en la unidad de cuidados intensivos.

Un funcionario del hospital dijo que desde hace meses se preparan para la inminente escasez de enfermeras. Las enfermeras, que darán a luz entre septiembre y febrero, tendrán un permiso de maternidad de 12 semanas.

"Las 16 enfermeras son de tres diferentes unidades", dijo Heather Francis, directora de enfermeras en varias unidades del nosocomio.

El hospital le dio a cada una de las enfermeras un mono especial para celebrar la ocasión.

Las prendas dicen: "Relájate... ¡mi mamá es una enfermera en Banner!"

Deanna Hackney de CNN contribuyó con este reporte.