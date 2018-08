Kalimba nos presenta su nuevo sencillo “Fiesta” y cuenta cómo redescubrió su estilo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) - El cantante mexicano Kalimba lanza el sencillo “Fiesta”, el primer tema de su nueva producción “Somos muchos y venimos todos”, lleno de funk con toques de rock de los cincuentas y que da nombre a la gira que prepara para este 2018.

“Fue un disco que cuando lo compuse y produje, lo hice todavía como independiente, antes de unirme a BOBO y a Universal Music. Creo que me sentí tan libre, que hice lo que quise. Sale 'Fiesta' como primer sencillo, y todo el mundo me dijo que eso era yo, así que me emocioné mucho, no sabía lo que iba a pasar, pero ahora me doy cuenta de que fue lo mejor”, asegura el cantante.

Zona POP: ¿Cómo te reinventas después de 4 años de andar de gira?

Kalimba: Al final de día escuché “Aerosol”, “Nuevo claro”, “Mi otro yo” y todos los discos de OV7 y de Onda Vaselina. Yo vengo de ahí, esa es mi base y núcleo. Me doy cuenta de lo que le ha gustado a la gente y descubro la fórmula que funcionaba desde Onda Vaselina y me copié a mí mismo. Copiar la base que me creó y más que reinventarte, es regresar a conocerte.

Zona POP: Si pudiéramos ponerle pausa a este momento, que te salieras de ti mismo y verte ¿Qué le diría ese Kalimba al Kalimba de la entrevista?

Kalimba: Si me viera desde afuera, vería a un Kalimba que está poniendo atención, un Kalimba más entregado con más pasión.

Kalimba asegura haber tenido influencia de grandes intérpretes como Lenny Kravitz y Bruno Mars. Asimismo, asegura que está en el mejor momento de su carrera.

Discografía de Kalimba

2014: Cena para Desayunar

2011: Homenaje A Las Grandes Canciones, Vol. II

2009: Amar y Querer: Homenaje a las grandes canciones

2008: Mi otro yo

2007: NegroKlaro

2004: Aerosoul

