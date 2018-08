PepsiCo comprará SodaStream por 3.200 millones de dólares

(CNNMoney) - Indra Nooyi aún no ha terminado. La presidenta ejecutiva de PepsiCo anunció el lunes que Pepsi comprará SodaStream, una de las marcas de agua con gas más importantes del mundo.

Pepsi tomará el control de la empresa israelí conocida por sus instrumentos para hacer refrescos caseros en un acuerdo por valor de 3.200 millones de dólares.

Nooyi dijo este mes que renunciará en octubre después de más de una década como presidenta ejecutiva. Ella ha guiado a Pepsi hacia ofertas más saludables, diciendo que es importante para el futuro de la compañía debido a la creciente atención de los consumidores a la salud.

Los productos de SodaStream, comercializados como una alternativa saludable a los refrescos azucarados, se ajustan al objetivo de Pepsi de "fabricar productos más nutritivos a la vez que se limita nuestra huella ambiental", dijo Nooyi en un comunicado. "Juntos, podemos avanzar en nuestra visión compartida de un planeta más saludable y más sostenible".

Durante su mandato, Nooyi dividió los productos de PepsiCo en tres categorías: Fun For You [Divertido para ti] incluye refrescos y refrigerios tradicionales con alto contenido calórico. Better For You [Mejor para ti] incluye bebidas dietéticas y refrigerios bajos en calorías, como papas fritas horneadas en lugar de fritas. Y Good For You [Bueno para ti] incluye alimentos como galletas de avena, hummus y jugos.

Comprar SodaStream impulsará aún más las credenciales de salud de Pepsi. Las acciones de SodaStream han aumentado más del 320% en los últimos dos años después de que se rebautizara como una compañía de agua con gas.

El acuerdo se financiará con el efectivo de Pepsi y ha sido aprobado por unanimidad por los directorios de ambas compañías. Se espera que finalice en enero, a la espera del voto de los accionistas de SodaStream y de ciertas aprobaciones regulatorias.

Nooyi, quien será reemplazada por Ramón Laguarta, jefe de operaciones globales de Pepsi, ayudó a convertir a Pepsi en una de las compañías de alimentos y bebidas más exitosas del mundo. Las ventas crecieron un 80% durante su mandato de 12 años.