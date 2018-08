Ben Affleck ingresa de nuevo en rehabilitación

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Ben Affleck ingresó en rehabilitación, confirmó una fuente cercana a CNN.

Affleck, de 46 años, ha sido abierto sobre sus luchas contra la adicción al alcohol. Previamente buscó tratamiento en 2001 y 2017.

Tras completar su tratamiento en marzo de 2017, Affleck escribió sobre sus experiencias en recuperación en una publicación de Facebook.

"He completado el tratamiento para la adicción al alcohol, algo con lo que he tratado en el pasado y continuaré enfrentándome", escribió Affleck en ese momento. "Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que pueda ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay que avergonzarse de pedir ayuda cuando la necesitan, y para ser una fuente de fortaleza para cualquiera que necesite ayuda pero tiene miedo de dar el primer paso".

La esposa de Affleck, Jennifer Garner, fue fotografiada caminando a la casa de Affleck el miércoles con una mujer no identificada. Los tres fueron fotografiados luego en una camioneta conducida por Garner con Affleck en el asiento trasero.

La estrella de Justice League y Garner anunciaron que se separarían en 2015 después de 10 años de matrimonio. Solicitaron el divorcio en 2017, pero aún no está finalizado.

Juntos tienen tres hijos.

CNN contactó a representantes de Affleck y Garner para obtener sus comentarios.