Giuliani: "Si hay juicio político contra Trump, el pueblo de EE.UU. se rebelaría"

Aseguró que las afirmaciones de Cohen, ex abogado de Trump, "fueron refutadas"

(CNN) - Si se hiciera un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "el pueblo estadounidense se rebelaría", dijo el abogado del presidente, Rudy Giuliani, en una entrevista con Sky News.

"Solo se hace un proceso de destitución por razones políticas, el pueblo estadounidense se rebelaría contra eso", dijo Giuliani el jueves.

Cuando se le preguntó si Trump estaba destinado a un juicio político "inevitable", Giuliani respondió: "Difícilmente", y continuó diciendo que las cosas, de hecho, "se volcaron mucho en favor del presidente".

"Creo que es inevitable, no se hará un juicio político", dijo Giuliani. "El presidente Trump está completamente limpio. Tienes a este tipo, Cohen, que no sabe nada sobre la colusión rusa, no sabe nada sobre la obstrucción".

Michael Cohen solía servir como abogado personal de Trump, pero recientemente se encontró en un torbellino de batallas legales.

El martes, Cohen se declaró culpable de ocho cargos penales en el tribunal federal de Manhattan, incluidos fraudes fiscales, declaraciones falsas a un banco y violaciones de financiamiento de campaña relacionadas con su trabajo para Trump.

También el martes, Cohen implicó al presidente, diciendo que había impedido que la información se hiciera pública porque habría perjudicado a Trump durante la campaña de 2016 "en coordinación y bajo la dirección de un candidato a un cargo federal".

Durante su entrevista con Sky News, Giuliani llamó a Cohen un "mentiroso descomunal".

"Creo que un juicio político sería totalmente horrible. Es decir, no hay ninguna razón. No hubo colusión con los rusos. No obstruyó la justicia. Todo lo que dice Cohen ha sido refutado", dijo.