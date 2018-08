Molotov se "desconecta" para su MTV Unplugged

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Micky Huidobro, Tito Fuentes, Paco Anaya y Randy Ebright, integrantes de la conocida banda mexicana Molotov estrenan esta su Desconecte de Molotov, como parte de los ya conocidos conciertos acústicos de MTV Unplugged con sus éxitos más conocidos llenos de humor y sátira con crítica social, en punto de las 10 de la noche en toda la región.

Los invitados que aparecen en este especial son la chilena Ana Tijoux quien los acompañó con los temas “Hit Me” y “Dreamers”, que hace alusión a todos los ‘soñadores’ que viven en Estados Unidos; Money Mark y Nahoko Kobayashi quien dio una cátedra en el tambor japonés Taiko, entre otros.

La dirección musical de este especial corrió a cargo de la legendaria productora Silvia Massy, quien ha colaborado con Red Hot Chilli Peppers, System of a Down, Johnny Cash y Tool, entre otros.

19 temas conforman el setlist del ‘desenchufado’ de Molotov:

Here We Kum Amateur Gimme Tha Power Hit Me feat. Ana Tijoux Dreamers feat. Ana Tijoux [Tema inédito] Blame Me Oleré El Uhu Lagunas Metales Parásito DDT Dance And Dense Denso Muerte [Tema inédito] Mátate Teté Frijolero Noko Voto Latino Cerdo Marciano P***

El primer sencillo que se desprendió de este programa, grabado el 12 de abril de este 2018 en la Ciudad de México en los Quarry Studios, es "Here we kum", tema que apareció en las listas de popularidad en el 2003 en el álbum "Dance and Desnse Denso".

Recordemos que la primera banda latina en grabar un MTV Unplugged, fue Soda Stereo en 1996 y entre quienes han grabado un disco están: Shakira, Café Tacvba, Zoé, Los Tigres del Norte y más recientemente, Los Auténticos Decadentes en Argentina, el pasado 24 de mayo.

La Molocha (palabra que define a sus seguidores) se desenchufará con este MTV Unplugged y vivirá la carrera de esta banda que hace 20, lanzó su primera producción, “¿Dónde jugarán las niñas?”.

El disco de esta producción, bajo el sello de Universal Music sale a la venta en todas las plataformas digitales y en físico en tiendas de Latinoamérica el jueves 24 de agosto.

Molotov se reinventa en este unplugged de corte más íntimo, que busca traspasar generaciones y que marca el número 31 para MTV Latino.

No te pierdas esta noche en punto de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, el Desconecte de Molotov, que seguramente hará que le subas todo el volumen de tu televisión y te sientas parte de la banda y te provoque una sobredosis de rock mexicano.

Recuerda que si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.