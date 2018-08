¿Por qué el Vaticano eliminó los comentarios del papa sobre la homosexualidad y la psiquiatría?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El Vaticano eliminó los comentarios del papa Francisco sobre que "se puede hacer mucho a través de la psiquiatría" cuando se trata de niños homosexuales en la transcripción oficial de sus palabras.



El papa habló sobre esto el domingo durante una conferencia de prensa a bordo del vuelo que regresaba de su visita a Irlanda.

En respuesta a una pregunta sobre qué le diría a un padre que tiene un hijo homosexual, el papa dijo en primer lugar: "Primero diría que oren, no condenen, dialoguen, entiendan, les den espacio. Deja que se expresen".

Ampliando la respuesta, el pontífice agregó: "Una cosa es cuando se muestra en un niño. Hay muchas cosas que uno puede hacer con la psiquiatría, comprender las cosas. Otra cosa es cuando se muestra después de los 20 años de edad más o menos".

Sin embargo, en la transcripción oficial de sus comentarios publicados por el Vaticano el lunes, la referencia a la psiquiatría y los niños homosexuales fue eliminada.

La vocera del Vaticano, Paloma García Ovejero, dijo a CNN que Francisco no tenía la intención de decir que la homosexualidad era una enfermedad mental, y que una parte de su respuesta fue redactada para evitar que sus pensamientos fueran malinterpretados.

Ella le dijo a CNN el martes: "Cuando el papa se refirió a la 'psiquiatría', está claro que lo hizo como un ejemplo de 'cosas que uno puede hacer'. Pero con esta palabra no quiere decir que es una "enfermedad psiquiátrica", pero que tal vez uno debería ver "cómo son las cosas" también a nivel psicológico. Como la palabra no era precisa y porque al hablar rápidamente uno usa elecciones que brotan en el momento, fue eliminado para no cambiar el pensamiento del Santo Padre", dijo.

La homosexualidad fue eliminada de la lista de trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en 1973 y con ello cambió la perspectiva global al respecto.

En mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales.

¿Qué piensa realmente el papa Francisco sobre la homosexualidad?

En mayo de este año, Juan Carlos Cruz, un sobreviviente de abusos sexuales por el clero en Chile, que fue invitado del Vaticano a fines de abril, dice que él y el papa Francisco trataron más temas que solo el escándalo que ha sacudido a la iglesia en el país sudamericano. También discutieron la sexualidad de Cruz. Él es gay.

Según Cruz, el papa le dijo: "No importa, Dios te hizo así, Dios te ama así".

El Vaticano no confirmó ni negó las palabras de Francisco, asegurando que "normalmente no se comentan las conversaciones privadas del papa".

Semanas después se dieron a conocer comentarios muy distintos, también atribuidos al papa Francisco.

La revista italiana de noticias Vatican Insider y otros medios italianos informaron que Francisco habló sobre los hombres homosexuales en el seminario de la Conferencia Episcopal Italiana, durante una sesión a puertas cerradas.

Según un obispo presente en la reunión, el papa dijo: "En caso de duda, mejor no dejarlos entrar". Lo que significa que, si alguien es gay, no debería estudiar para el sacerdocio.

Esa postura pone a Francisco en línea con su predecesor, Benedicto XVI, quien emitió un documento en 2005 que establece que a los hombres con "tendencias homosexuales profundamente arraigadas" no se les debería permitir estudiar para el sacerdocio.

¿Visto bueno para ser gay?

Los comentarios públicos del papa sobre los hombres y mujeres homosexuales proporcionan al menos algunos indicios de lo que realmente piensa.

Es decir, para Francisco, ser homosexual y la enseñanza de la Iglesia católica no son excluyentes.

Francisco ha expresado públicamente y ha mostrado en sus reuniones con homosexuales y personas transgénero una apertura hacia quiénes son y cómo viven.

Sin embargo, la enseñanza oficial de la Iglesia católica sobre la homosexualidad dice que "la inclinación homosexual es objetivamente un desorden" y las parejas del mismo sexo no pueden casarse en la Iglesia católica.

Así, aunque las palabras y gestos de Francisco a veces parecen dar el mensaje de "está bien que seas gay", parecen contradecir las reglas de la iglesia que él gobierna.