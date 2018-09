La canela tiene propiedades potencialmente médicas que ni te imaginas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

Hay dos tipos básicos de canela. La ceilán o Cinnamomum verum, que se cultiva en Sri Lanka. Y la C. cassia, C. loureiroi y C. burmannii, comúnmente conocidas como cassia, producidas en China e Indonesia

La Biblia menciona la canela varias veces, más comúnmente como una manera de perfumar la cama, la ropa y el aceite para ungir

El aceite esencial se hace de corteza, hojas o ramitas de la planta