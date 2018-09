California está cerca de promulgar la ley de neutralidad en internet más estricta de Estados Unidos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNNMoney) - California está tomando las regulaciones de neutralidad de la red en sus propias manos.

Los legisladores estatales votaron el viernes para aprobar un proyecto de ley que restablece las protecciones de neutralidad de red. Si el gobernador Jerry Brown lo convierte en ley, garantizará que todos los clientes de banda ancha de California tengan acceso equitativo a los contenidos en internet.

La ley sería la más estricta para los proveedores de internet en Estados Unidos y pondría a California en desacuerdo con el Gobierno federal.

MIRA: Lo que debes saber sobre el fin de la neutralidad de Internet que entró en vigor en EE.UU.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) liderada por los republicanos, votó a favor de revocar las protecciones de la neutralidad de la red de la era Obama a principios de este año. Ajit Pai, el presidente de la FCC designado por el presidente Donald Trump, lanzó la derogación como una forma de evitar que el Gobierno federal "microgestione Internet".

"Cuando la FCC de Donald Trump decidió llevar una bola de demolición a las protecciones de neutralidad de la red, sabíamos que California tenía que intervenir para garantizar que nuestros residentes tuvieran acceso a internet libre y abierta", dijo en un comunicado Scott Wiener, senador estatal de California e impulsor de la ley.

"Esperamos que otros estados puedan considerar esta legislación como un modelo para los estándares de neutralidad de la red".

El proyecto de ley de California prohíbe a los proveedores de internet bloquear, ralentizar o acelerar el contenido de ciertos sitios o aplicaciones. De acuerdo con las reglas propuestas, los proveedores no pueden cobrar tarifas a las empresas por una mejor conexión o permitir la calificación cero, cuando un proveedor no cuenta cierto contenido con el límite de datos del plan.

Ahora el proyecto llegará al gobernador Brown, que tiene hasta el 30 de septiembre para vetar la legislación o promulgarla. Brown no ha declarado públicamente si firmará el proyecto de ley, aunque cuenta con un amplio respaldo de los demócratas del estado.

MIRA: Senado de EE.UU. vota sobre los cambios a las leyes de neutralidad en la red

El Gobierno federal podría demandar al estado de California por la ley, lo que llevaría a un eventual enfrentamiento en la Corte Suprema.

La legislación ha sido promovida por grupos de defensa del consumidor, pequeñas empresas y algunas compañías tecnológicas, incluidas Sonos, Etsy y Reddit, pero criticada por la industria de las telecomunicaciones.

Los proveedores de internet, incluidos Comcast y AT&T, han presionado contra la ley y afirman que podría elevar los precios de internet. AT&T es la compañía matriz de CNN. Grupos industriales están pidiendo al gobernador Brown que vete la ley.

"La prohibición de la calificación cero podría generar un aumento de 30 dólares al mes en las facturas de californianos de bajos ingresos y la prohibición de tarifas de interconexión podría llevar a una reducción de la inversión en California en más de 1.000 millones de dólares al año", dijo un vocero de AT&T en un comunicado. "Apoyamos un Internet abierto, pero este proyecto de ley no nos mueve más cerca de eso".

MIRA: Washington es el primer estado en aprobar una ley para proteger la neutralidad de la red

California se convertiría en el cuarto estado en aprobar sus propias protecciones de neutralidad de red, pero la más grande y más consecuente. Los partidarios de las reglas de neutralidad de la red han estado luchando contra el fallo de la FCC en múltiples frentes. En enero, los fiscales generales de más de 20 estados demandaron a la FCC. Casi tres docenas de otros estados están trabajando en sus propias leyes, y los partidarios esperan que la ley de California inspire a aún más estados a seguir su ejemplo.

La FCC no respondió a una solicitud de comentario al respecto.

"Si hay algo que esta victoria en California muestra es que los usuarios de internet todavía están realmente cabreados por la derogación de la neutralidad de la red por parte de la FCC. Todavía están prestando atención. Y no van a permitir que sus funcionarios electos se pongan del lado de las grandes compañías de telecomunicaciones", dijo Evan Greer, subdirector de Fight for the Future, un grupo de defensa del consumidor sin fines de lucro.

Esta es la segunda vez que California aprueba una importante ley que regula internet este año. Desde junio, es el primer estado en aprobar la legislación de privacidad de internet, lo que otorga al consumidor un mayor control sobre sus datos personales. Se enfrentó a la oposición de los principales actores tecnológicos, incluidos Facebook, Google y Amazon.

- Seth Fiegerman contribuyó a este reporte.