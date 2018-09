Roger Federer sufre una sorprendente derrota en el US Open con el número 55 del mundo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El cinco veces campeón Roger Federer salió del US Open de 2018 en una sorprendente derrota, en la cuarta ronda contra el australiano John Millman.

El suizo, quien ganó por última vez este torneo en 2008, perdió 3-6, 7-5, 7-6 (9-7) y 7-6 (7-3) contra el número 55 del mundo en un partido de tres horas y 34 minutos.

Un decaído Federer falló en convertir los puntos de set en la segunda y tercera ronda antes de fallar de nuevo en el cuarto set.

Dos faltas dobles de Federer pusieron a su oponente arriba 4-1 en el tie-break y una derecha cansada de Federer le aseguró una victoria memorable al australiano de 29 años, que se enfrentará en cuartos de finales contra Novak Djokovic, el actual campeón de Wimbledon.

Esta es la primera vez que Federer —que solo ha quedado siete veces por fuera de los cuartos de final de un grand slam— pierde contra un tenista que está fuera del ranking de los 50 mejores del mundo en un US Open.

“Hacía mucho calor, [fue] una de esas noches en las que sentí que no podía respirar”, les dijo Federer, que cometió 77 errores no forzados, a los periodistas.

“No circulaba para nada. Por alguna razón, tuve problemas con las condiciones. Es una de las primeras veces que me ha pasado. Creo que, como había techo, no hubo circulación de aire en el estadio. Eso hace un US Open totalmente diferente”, añadió.

“Pero John fue capaz de lidiar mejor con esto. Él viene de tal vez uno de los lugares más húmedos del planta, Brisbane. Sabía que me esperaba algo difícil. Estaba feliz de que el partido acabara”, dijo el tenista suizo.

Hasta la media noche del lunes, Federer había quedado 40-0 contra sus oponentes que están fuera del ranking 50 del US Open.

Antes de este partido, el jugador de 37 años había mostrado su dominio habitual, aplastando al japonés Yoshihito Nishioka, al francés Benoit Paire y al compatriota de Millman, en el puesto 30, Nick Kyrgios, en sets corridos.

Pero el encuentro en cuartos de final contra su viejo rival Novak Djokovic, que sería su partido número 47 y el séptimo en un US Open, fue frustrado por Millman, que ahora se enfrentará contra el serbio este jueves.

“Respeto mucho a Roger y lo que ha hecho en este juego”, dijo Millman durante una entrevista en el campo.

“Definitivamente él no estaba en su mejor momento. Al principio, me sentí como un ciervo ante las luces de un automóvil, para ser honesto. Roger me tenía contra las cuerdas, pero me puse un poco más agresivo y probablemente capitalicé un poco a Roger que estaba teniendo un mal día de saques”, añadió el australiano.

Sharapova también fue derrotada en cuatro sets

Otra gran sorpresa fue la salida temprana del estadio de Flushing Meadows de la excampeona María Sharapova, quien perdió 6-4, 6-3 contra la española Carla Suárez Navarro, en la cuarta ronda.

Sharapova, de 31 años, solo ha alcanzado los cuartos de final de un grand slam desde que regresó de su sanción de 15 meses en abril de 2017 y llegó por última vez a los últimos ocho en Nueva York, en 2012.

La campeona del US Open de 2006 les dijo los reporteros: “Si no tuviera la convicción de seguir haciendo esto y seguir teniendo la motivación y la rutina de hacer esto todos los días para poder ocupar esta posiciones, creo que no estaría aquí".

Cuando se le preguntó si este era el periodo más desafiante de su carrera, Sharapova —que se fue de Rusia a Estados Unidos con su papá cuando tenía siete años— dijo: “Lo que es desafiante es cuando eres una adolescente y tienes unos pocos cientos de dólares y no tienes sentido del futuro y no sabes dónde terminarás”.

Navarro, la número 24 del mundo, que estaba celebrando su cumpleaños número 30 este lunes, jugará con la favorita Madison Keys en cuartos de final.