La democracia, literalmente, bajo ataque

Nota del editor: Samantha Vinograd es analista de Seguridad Nacional para CNN. Integró el Consejo de Seguridad Nacional de Obama desde 2009 a 2013 y trabajó en el Departamento del Tesoro para el presidente George W. Bush. Sígala en @sam_vinograd. Las opiniones expresadas aquí son propias de la autora. Visite CNN para ver más notas de opinión.

(CNN) - Este es un vistazo semanal al tipo de evaluaciones de inteligencia que probablemente lleguen hasta el escritorio del presidente de EE.UU. Se ajusta al Informe que el director de inteligencia nacional prepara casi a diario para el presidente. Mi informe presidencial semanal se enfoca en los problemas y los temas que el presidente debe saber para tomar decisiones informadas.

Aquí está el informe semanal:

Brasil: una puñalada a la democracia

La democracia está literalmente bajo ataque. El representante Jair Bolsonaro, conocido por sus compatriotas brasileros como el "Trump brasileño" y uno de los principales favoritos en las elecciones presidenciales de octubre, fue apuñalado el jueves en una gira de campaña. Este tipo de violencia podría continuar previo a las elecciones presidenciales a fines de octubre, augurando una tendencia peligrosa en el país más grande de América del Sur.

Desafortunadamente, Brasil ya ha conocido la violencia política. Una concejal fue asesinada este año y en mayo autobuses de campaña contratados por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recibieron disparos en el sur de Brasil.

Si bien los políticos criticaron el apuñalamiento contra Bolsonaro y la policía presentó cargos contra un sospechoso, el incidente podría avivar una situación ya candente.

La compasión generada por este incidente y el probable retiro de la candidatura de Lula a pesar de liderar las encuestas significa que Bolsonaro avanzará probablemente a una segunda vuelta y hacia la victoria. Lula fue condenado y sentenciado por corrupción y lavado de dinero y la Suprema Corte de Brasil rechazó su apelación de continuar con su campaña desde la cárcel. Una victoria de Bolsonaro sería la más reciente de un candidato de extrema derecha en una democracia importante.

Bolsonaro es controversial, más conocido por sus comentarios racistas, homofóbicos y sexistas llegó a decir que una legisladora era demasiado fea para ser violada. Enfrenta cargos por sus expresiones de incitación al odio y a la violación. Si bien desmiente las acusaciones y los casos aún no llegaron a los tribunales, muchos votantes están molestos.

Pero su retórica de campaña está repercutiendo en otros votantes. Bolsonaro se ha enfocado en drenar el pantano de la corrupción. Eso cae bien entre muchos brasileros que vieron cómo las operaciones masivas de anticorrupción generaron sentencias de prisión para funcionarios y ejecutivos sénior, despidos masivos, huelgas y miles de millones de dólares en multas.

Lula está cumpliendo una sentencia de 12 años. Dado que la Suprema Corte de Brasil decidió que no puede continuar con su campaña, se espera que respalde a su compañero de fórmula Fernando Hadad para que sea el candidato del Partido de los Trabajadores (PT). (Irónicamente, Haddad fue acusado de corrupción la semana pasada, pero él desmiente los cargos).

A Haddad le costaría bastante alcanzar la delantera que ostenta Bolsonaro, en particular después del apuñalamiento. Por lo que es muy probable la llegada al poder de otro líder de extrema derecha y divisivo. Si bien su triunfo podría traer algunos beneficios —parece abierto a la economía de libre mercado— su expresa admiración por la exdictadura brasileña podría tener un costo para los ciudadanos.

Corea del Norte: si lo construye, ellos vendrán

Todo salió bien en el último desfile militar de Kim Jong Un el domingo, y es de esperar que Kim siga ajustando sus palabras y sus acciones para reducir las tensiones con usted, y que al mismo tiempo continúe con la proliferación de bombas nucleares. Luego del último desfile, al que asistió el funcionario de tercera categoría del Partido Comunista chino, Kim probablemente cree que el desarrollo de un arsenal de armas de destrucción masiva juega a su favor. Recibe visitas del exterior —se espera que el presidente Moon Jae-In lo visite pronto— y la cobertura mediática está enfocada en su decisión de no exponer misiles balísticos, a pesar de acumular ojivas y armas químicas y biológicas ilegales.

Pero el hecho de que no las muestre ni las pruebe no significa que no existan. Entendemos que Kim está calibrando cuidadosamente los mensajes que le envía, incluyendo sus declaraciones públicas, transmitidas a través del consejero de seguridad nacional de Corea del Sur, de que tiene fe en usted y que no habla mal de usted en público.

Es probable que la especificidad de los comentarios de Kim no sean una coincidencia. Es probable que esté enterado de la atención prestada por la Casa Blanca al libro "Fear: Trump in the White House" de Bob Woodward, y los comentarios negativos sobre usted en el mismo. También sabe probablemente de la columna de opinión anónima de un funcionario sénior, quien también escribe sobre usted de manera negativa. Quizás esté intentando ser un contraste al pasar el mensaje de que no se rebaja a esos niveles.

Cuenta con que usted tenga fe en él y en sus promesas durante la cumbre de Singapur, a pesar de los escasos avances en desnuclearización y de sus exigencias de más concesiones. Tras agradecerle en un tuit reciente por su fe inquebrantable, probablemente aumentará su percepción de que usted mantendrá su fe en él.

Determinamos que la delegación surcoreana podría estar conformada por emisarios no imparciales, y deberíamos analizar la veracidad de su mensaje y la sinceridad de Kim. Recuerde que los surcoreanos fueron los que le pasaron a usted la invitación original de Kim para reunirse con usted. Es posible que ellos hayan prometido más de lo que Kim estaba dispuesto a hacer.

Moon está profundamente dedicado a las negociaciones entre usted y Kim y siempre ha preferido la interacción por sobre la acción militar.

Es probable que la entrega "elegante" de la carta personal de Kim sea parte de su estrategia. Cuantos más intercambios haya entre usted y Kim, es menos posible a los ojos de Kim que usted abandone las charlas y gire hacia otros medios para lograr la desnuclearización.

Para Kim, las cartas son una manera de ganar tiempo. Él usa este tiempo para congraciarse con usted en la escena internacional y desarrollar su propio poderío (militar y económico), a la vez que nosotros suspendimos un gran ejercicio militar conjunto con Corea del Sur y se disipa nuestra campaña de máxima presión.

Siria: actualización de batalla

Esta es una actualización de la situación corriente. Los aviones sirios y rusos atacan fuertemente la provincia de Idlib. Determinamos que esto no cesará hasta que el presidente Bashar al-Assad y sus protectores arrasen y "liquiden" este último bastión rebelde. Dada su historia de castigar ataques con armas químicas, pero no otras atrocidades del régimen, y la reciente declaración del pentágono de que solo utilizaremos la fuerza "para defender fuerzas estadounidenses, de la coalición o aliadas, tal como demostramos en el pasado", Vladimir Putin probablemente crea que usted no hará nada para frenar el ataque contra los sirios en Idlib.

Él cree que usted vigilará el ataque, emitirá una advertencia, y esperará a que termine. Es probable que Assad y Putin esperen un castigo si llegan a utilizar armas químicas, pero no creemos que eso los disuadirá de usar más armas químicas.

Assad y Putin saben que, a pesar de los comentarios de la embajadora estadounidense Nikki Haley ante la ONU y de los ejercicios militares estadounidenses en Siria, no ha habido medidas adicionales para frenar realmente la violencia actual. Rusia advirtió a las tropas estadounidenses sobre sus inminentes operaciones en la zona de al-Tanf, bajo el control de EE.UU. Pero las acciones de reducción del conflicto para evitar una confrontación directa no son algo novedoso. Es probable que Putin no quiera una confrontación militar directa con usted, simplemente quiere que las tropas estadounidenses se mantengan al margen y sabe que nuestras tropas no tienen permiso de combatirlo a él ni al régimen.

Usted debería esperar que continúe el desastre humanitario, que será una carga interminable no solo para el pueblo sirio sino también para Turquía, el Líbano y otros países que albergan refugiados. Una vez tomada Idlib, Assad y Putin se sentirán más empoderados de hacer lo que quieran en todo el país. que estará sólidamente bajo su control.