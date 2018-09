Un puma pudo haber matado a una mujer en parque de Oregon

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Es posible que un puma haya matado a una mujer cuyo cadáver fue hallado en un parque de Oregon, este lunes. Se trata del primer ataque fatal confirmado por un puma salvaje en Oregon, dijeron las autoridades este martes.

Diana Bober, de 55 años, de Gresham, Oregon, fue escuchada por última vez el 29 de agosto y fue reportada como desaparecida por familiares fuera del estado este viernes, dijo el sheriff del condado de Clackamas, Craig Roberts.

Los agentes del Sheriff encontraron el auto de Bober en la estación Zigzag Ranger, en el Bosque Nacional Mount Hood de Oregon, durante este fin de semana, informó la afiliada de CNN, KPTV.

Su cuerpo fue encontrado este lunes, a unos tres kilómetros de la estación, dijo Roberts. Un médico forense dijo este martes que Bober tuvo lesiones que coinciden con las del ataque de un animal, informó KATU, afiliada de CNN.

"Sus lesiones indican lo que los expertos creen que es un puma. Estamos esperando la confirmación final del tipo de animal responsable de este ataque", dijo Roberts. La evidencia de ADN ha sido enviada a un laboratorio en Ashland para su examen, precisó.

Los agentes aún buscan al puma

Se estima que hay 6.600 pumas en Oregon, pero los humanos rara vez los encuentran, dijo Brian Wolfer, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon.

"Oregon nunca ha tenido, hasta este incidente, un ataque confirmado de una persona por un puma, ya sea fatal o no fatal, y esto es muy raro. Ha habido incidentes en otros estados a nuestro alrededor y sabemos que existe un riesgo", Dijo Wolfer a los periodistas.

Dijo que parecía que el ataque a Bober había ocurrido "al menos hace unos días". Los agentes de Vida Silvestre aún tratan de localizar al puma.

El Servicio Forestal ha cerrado el sendero de Hunchback, cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Bober, y pide a las personas mantenerse alejadas, dijo Roberts. Las escuelas en el área también han sido notificadas del ataque.

"Dado que este es un evento sin precedentes en Oregon, no creemos que la amenaza para el público que representan los pumas sea mayor hoy que ayer", dijo Wolfer. "Sin embargo, no sabemos ni podemos cuantificar la amenaza que este animal en particular puede representar para el público, por lo que estamos haciendo todos los esfuerzos, junto con nuestras agencias asociadas, para localizar este animal y podamos garantizar la seguridad del público", agregó.

Wolfer recomendó que las personas se preparen para lo que deben hacer en caso de encontrarse con un puma.

"Tengan en cuenta que los pumas son más activos al amanecer y al anochecer. Recomendamos que la gente camine en parejas o en grupo. Si tiene un perro, mantenga a su perro cerca y con una correa para que no atraiga a un puma, y si tiene hijos, tenlos cerca ", dijo Wolfer. "Si ves un puma, levanta los brazos por encima de tu cabeza, grita, haz cualquier cosa para asegurarte de que el animal sepa que lo ves", dijo Wolfer. "Mantén contacto visual y retrocede lentamente y no le des la espalda ni corras".