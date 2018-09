Entre los adolescentes, los hombres transgénero son más propensos al suicidio, según estudio

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La identidad de género influye fuertemente en la probabilidad de que un adolescente intente suicidarse, según un reciente estudio.

Casi el 14% de los adolescentes que participaron en una encuesta informaron haber intentado suicidarse, y los adolescentes transgénero poseían las tasas más altas de intentos de suicidio. Entre las adolescentes de sexo femenino a masculino, el término que utiliza el estudio para los adolescentes varones transgénero, más de la mitad (50,8%) dijeron que habían intentado quitarse la vida, según el estudio, publicado este martes en la revista Pediatrics.



"Identidad de género es la propia comprensión de ser hombre, mujer, ninguno o ambos", escribió en un correo electrónico Russell B. Toomey, autor principal del estudio y profesor asociado de Estudios Familiares y Desarrollo Humano en la Universidad de Arizona.

Para la mayoría de personas, su sentido de ser hombre o mujer se alinea con lo que figura en su certificado de nacimiento, dijo. Sin embargo, "una proporción menor de la población se identifica como transgénero, que incluye a las personas cuyo sentido propio de identidad de género" no es coherente con su género al nacer.

"Discriminación, victimización y rechazo"

El nuevo estudio se basa en los datos de la encuesta "Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors:, elaborada por el Search Institute, una organización sin fines de lucro con sede en Minneapolis enfocada en temas de juventud. La encuesta incluye respuestas de 120.617 personas entre las edades de 11 y 19 años, comenzando en junio de 2012 y terminando en mayo de 2015.

La muestra incluyó a 202 adolescentes (0,2%) que se identificaron como transgénero de hombre a mujer, 175 (0,1%) que eran transgénero de mujer a hombre y 344 (0,3%) transexuales no exclusivamente hombres o mujeres, también llamados no binarios. Aproximadamente el 0,9% de los adolescentes encuestados (1.052) informó haber cuestionado o no estar seguro de su identidad de género.

Entre las preguntas de la encuesta: "¿Alguna vez has intentado suicidarte?" Más del 14% (17.007 encuestados) respondieron que sí.

Además de las altas tasas de intentos de suicidio entre mujeres y hombres transgénero encuestados, el 41,8% de los adolescentes que se identificó como ni hombre ni mujer dijo que había intentado suicidarse. El 29,9% de las personas transgénero de hombres a mujeres, el 27,9% de los adolescentes interrogados, el 17,6% de las mujeres que se identificó como mujer y el 9,8% de los hombres que se identificó como hombre respondió lo mismo.

Toomey cree que "la investigación es críticamente necesaria" para entender por qué los intentos de suicidio son más altos entre los jóvenes transmasculinos (jóvenes de mujer a hombre) y los jóvenes no binarios (ni hombres ni mujeres).

Lo que se sabe es que los adolescentes transgénero tienen más probabilidades de "experimentar discriminación, victimización y rechazo, que están todos asociados con un mayor riesgo de conductas suicidas", dijo. "Otras investigaciones sugieren que la falta de conexión y pertenencia, además de sentirse como una carga para la sociedad, son predictores clave del comportamiento suicida".

El apoyo familiar es un elemento que cambia las reglas del juego, dijo Toomey: Cuando los jóvenes transgénero sienten ese apoyo, "es más probable que prosperen y exhiban niveles similares de funcionamiento psicológico" que sus pares.

Impulsividad e inhibición

Heather Huszti, jefa de Psicología del Hospital de Niños del Condado de Orange en California, dijo que las cifras son generalmente más altas en todas las poblaciones que "han aumentado el estigma asociado a ellas, o la falta de comprensión".

Sentirse marginado, estigmatizado y aislado también "lleva a muchos niños a ese nivel de desesperanza e impotencia, que es una de las cosas que puede alimentar la depresión y el uso de sustancias", dijo Huszti, quien no participó en el nuevo estudio. Añadió que "el consumo de sustancias y la depresión en conjunto también pueden aumentar el riesgo de suicidio".

Huszti dijo que el suicidio es "la segunda causa de muerte" entre los adolescentes.

¿Por qué los adolescentes son tan vulnerables? "Esa es la pregunta del millón, porque estamos viendo que esas tasas suben", dijo Huszti.

"Son muy impulsivos", dijo. "Para los adolescentes, en particular, un gran porcentaje, creo que es del 50% al 60%, lo intenta dentro de los 30 minutos luego de tener la idea. Su cerebro no está lo suficientemente desarrollado".