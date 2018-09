Actriz colombiana denuncia agresión de su pareja: polémica, una campaña de apoyo y una contradenuncia

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Decenas de famosos, incluyendo la vicepresidenta de Colombia, y usuarios de redes sociales han publicado imágenes en sus cuentas cubriéndose un ojo con una de sus manos. Lo hacen para solidarizarse con la actriz colombiana Eileen Moreno quien denunció que su novio (también actor) la arrastró por el piso y le pegó un puño en la cara. La actriz publicó en redes sociales una fotografía con su nariz vendada, tapando con su mano el ojo lastimado.

La historia ha cobrado un nivel de polémica en ese país, sobre todo después de la respuesta, una contradenuncia, del presunto agresor.

En declaraciones al medio colombiano W Radio, Eileen Moreno asegura que su vida tras la agresión, que presuntamente ocurrió en julio, ha sido complicada. "Me estoy chiflando, me estoy enloqueciendo de que sigue su vida como si nada", dijo.

Moreno indica que no ha podido trabajar y que se ha visto obligada a pasar por cirugías y operaciones en clínicas, producto de los golpes que su entonces pareja le propinó.

"Alejandro García era celoso desde que estaba en Colombia. Yo me fui primero a México y me celaba por teléfono, es una persona violenta que no mide su fuerza y llegó a esto", contó Moreno al medio colombiano.

El cónsul de Colombia en México confirmó la fecha del hecho. En declaraciones a W Radio, Santiago Arrubla asegura que, conocido el caso, su dependencia ha dado asesoría jurídica y apoyo psicológico a Moreno.

La actriz indicó a W Radio que el abogado consular la asesoró y animó a realizar la denuncia ante la justicia mexicana. El cónsul Arrubla confirmó esta información a dicha emisora.

Los hechos y la agresión

La actriz precisa que el día de la agresión, "un lunes 23 de julio", tenían una reunión en casa. "Había comida, vino, yo tenía el celular en la mano y él quería que le dejara ver los mensajes de Instagram", indica Moreno. Los hecho de violencia comenzaron en ese instante, primero con insultos y luego con golpes.

"Yo le dije que no le entregaba el celular y Alejandro me empezó a insultar. se llevó mi celular y regresó. Alejandro García me trata mal, empaco las cosas, yo caigo en cuenta de que no tenía el pasaporte. Alejandro no me deja entrar. Me quedo de 3 a.m. a 7 a.m. Le pido mis cosas y no me las pasa", narró Eileen Moreno durante la entrevista a W Radio.

"Él abre el ascensor y me tira al ascensor y este tipo me manda un golpe a la cara. Sigo gritando. Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegó en la cara", cuenta Moreno.

CNN intentó comunicarse directamente con la actriz o su representante, pero no fue posible.

Eileen Moreno contó en la entrevistas a W Radio que se grabó en un video para pedir ayuda. Estas imágenes fueron emitidas por la radio colombiana y se aprecia a la artista sollozando, evidentemente golpeada y con sangre en todo el rostro.

"Yo llamé al 911. Y el portero llama a Alejandro García y le dice que yo llamé a la Policía. Alejandro baja llorando, se me arrodilla y me suplica que no lo metiera preso, pero me seguía insultando", continúa la actriz colombiana.

Debido a que este tipo de reportes policiales son confidenciales, CNN no puede confirmar con la institución las llamadas que refiere Moreno.

Alejandro García se pronuncia

El actor Alejandro García empleó sus cuentas en redes sociales para asegurar que no se había referido al tema porque quería privacidad. "Voy a dar mis declaraciones muy pronto", tuiteó este jueves.

"Hola volví, voy a dar mis declaraciones muy pronto, quería privacidad por respeto y no entorpecer las investigaciones que realizan las autoridades, ya que divulgar información en materia penal es un delito", dijo.

Hola volví, voy a dar mis declaraciones muy pronto, quería privacidad por respeto y no entorpecer las investigaciones que realizan las autoridades, ya que divulgar información en materia penal es un delito! @WRadioColombia @NoticiasCaracol #EileenMorenoMiente @LaRedCaracol — Alejandro Garcia M (@AlejandroGar21) September 13, 2018

García dijo que "es increíble que hablen tanto de mi sin ni siquiera escucharme y sin un fallo". El actor señala que Moreno miente y la tilda de oportunista. Y hace, a su vez, una denuncia contra Moreno y presenta contenido que mostrarían un supuesto maltrato, al menos verbal, por parte de la actriz.

Pese a asegurar que "divulgar información en materia penal es un delito", el actor publicó ese mismo día un audio en el que se escucha a quien presuntamente seria Eileen Moreno agrediéndolo verbalmente, una supuesta pelea ocurrida el 24 de julio. Asimismo, aseguró que este viernes publicaría un video, lo que él llama evidencias sobre "la verdadera Eileen Moreno".

CNN no puede verificar la autenticidad de ese material.

CNN intentó comunicarse con Alejandro García, pero fue imposible hasta el cierre de esta información.

Sobre la supuesta agresión de Eileen Moreno a Alejandro García, la actriz comentó, sin alusión directa a esta denuncia, que nada justifica "actos de brutal violencia a las mujeres" e invitó "a denunciar sin miedo.

Exactamente, no más justificaciones a los actos de brutal violencia a las mujeres, a denunciar sin miedo. https://t.co/J46wNHS20p — Eileen Moreno (@eileenmorenoact) September 14, 2018

Habla el que era el representante de ambos

El agente de los actores, Gabriel Blanco, envió a CNN un comunicado en el que dice que aunque se encontraba en el lugar, "no fui testigo presencial" de la agresión. Blanco señala en su comunicado que "dolorosamente he decidido dejar de representar a los actores Eileen Moreno y Alejandro García, para que puedan resolver sus problemas personales fuera del ámbito laboral".

Antes de emitir el comunicado, Blanco declaró a W Radio y aseguró que no creyó necesario acompañar a la actriz a un hospital. "Pude ver que ella estaba huyendo de una agresión, estaba sangrando de la nariz y tenía un estado alterado, traté de calmarla, agarré una toalla, le sequé su nariz, entró a mi cuarto, se tomó fotos", detalló Blanco ea W Radio este jueves. "No la vi en condiciones de llamar a una ambulancia", dijo.

Asimismo, Blanco aseguró que conoce las versiones de Eileen Moreno y Alejandro García, que no las dará a conocer, pero que ambas son diferentes. No obstante, aseguró que el actor también recibió violencia verbal por parte de la actriz.

El apoyo a Eileen Moreno

La denuncia de Moreno generó un aluvión de publicaciones en redes sociales, de famosos y usuarios por igual, manifestándose en apoyo a la actriz colombiana y enmarcando el caso en la campaña #NiUnaMás contra la violencia hacia las mujeres.

#NiUnaMás fue tendencia en Twitter en Colombia en la noche del jueves.

#NiUnaMás es ahora una tendencia en Colombia #Trndl — Trendinalia Colombia (@trendinaIiaCO) September 14, 2018

El jueves en la noche, la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez también se unió a la manifestación de rechazo ante éste y otros casos que atentan contra la mujer.

Necesitamos reaccionar. Llegó el momento en que cada mujer sienta la compañía de 25 millones de mujeres colombianas y del resto de la sociedad. Invito a la Senadora Ana María Castañeda, a Eileen Moreno y a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia a denunciar #NiUnaMás pic.twitter.com/jaOU4MRfo5 — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) September 14, 2018

"Necesitamos reaccionar. Llegó el momento en que cada mujer sienta la compañía de 25 millones de mujeres colombianas y del resto de la sociedad. Invito a la Senadora Ana María Castañeda, a Eileen Moreno y a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia a denunciar", dijo Ramírez.

La actriz Carolina Gómez también se sumó al respaldo a su colega:

La actriz Johanna Fadul y su esposo, Juan Quintero:

La actriz mexicana radicada en Colombia Michelle Manterola:

La actriz Juliana Galvis:

María Fernanda Yepes, actriz colombiana radicada en México

Jessica Cediel, presentadora colombiana radicada en EE.UU.

Julián Román, actor https://twitter.com/JulianRoman/status/1039978153295392769

Maia, cantante

Vicky Dávila, periodista:

Eileen Moreno tuvo la valentía de denunciar a su agresor, aunque este siga libre, el relato es estremecedor. Ojalá otras víctimas denuncien a los golpeadores y la justicia actúe #YoSiDenuncioAMiAgresor #EileenMorenoEnLaW https://t.co/OKYykoXlwT pic.twitter.com/CWnuEZqjO3 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 12, 2018

Andrea Serna, presentadora:

¡Cuánta crueldad! Me duele ver esta imagen, pero sobre todo, me indigna, no puedo creer que una persona sea capaz de cometer un acto tan atroz. No hay derecho, lloro, con dolor, por ella y todas las víctimas de violencia contra la mujer. @eileenmorenoact, estamos contigo. pic.twitter.com/9PA4RvwVEo — Andrea Serna (@AndreaSernaTV) September 13, 2018

Piedad Córdoba, política:

El manager, el vigilante, los paramédicos, los policías... todos le dieron la espalda a Eileen Moreno. Para qué tanta campaña para que las mujeres denuncien si cuando lo hacen no les creen. 😡😡 Mi solidaridad con ella, su testimonio duele en el alma.https://t.co/BpccSYCSK8 — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) September 12, 2018

Con información de Juliana González