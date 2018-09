¿Tomas aspirina todos los días? Quizá deberías dejar de hacerlo: los riesgos son mayores que los beneficios

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Es uno de los principios más conocidos de la medicina moderna: una aspirina al día mantiene alejado al médico. Pero de acuerdo con un trío de estudios publicados el domingo en el "New England Journal of Medicine", un régimen diario de bajas dosis de aspirina no proporciona beneficios de salud significativos para los adultos mayores sanos. En cambio, puede causarles un daño grave.

El estudio primario fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, considerado el estándar de oro para los ensayos clínicos. Investigadores de la Universidad de Monash en Australia reclutaron a casi 20.000 personas en ese país y en Estados Unidos, con una edad promedio de 74 años. Todos los participantes se consideraron saludables en el momento de la inscripción, ninguno se sabe que padezca enfermedades del corazón, demencia o discapacidad física persistente.

La mitad de los participantes del estudio recibió 100 miligramos de aspirina por día; la otra mitad recibió un placebo. (Una aspirina típica de "dosis baja" contiene 81 miligramos del medicamento).

Después de casi cinco años, los investigadores no observaron una diferencia entre los dos grupos en lo que respecta a la "supervivencia sin discapacidad". Sin embargo, documentaron una mayor tasa de hemorragia en el grupo que recibió aspirina, en comparación con el grupo que recibió un placebo.

De hecho, el segundo estudio detalla que "el riesgo de una hemorragia mayor fue significativamente mayor con la aspirina que con un placebo. Los eventos de hemorragia mayor principalmente involucraron hemorragia gastrointestinal alta e intracraneal".

Finalmente, el tercer estudio observó "una mayor mortalidad por todas las causas... entre los adultos mayores aparentemente sanos que recibieron aspirina diariamente que entre los que recibieron [un] placebo y se atribuyó principalmente a la muerte relacionada con el cáncer". Los autores agregaron: "En el contexto de estudios previos, este resultado fue inesperado y debe interpretarse con precaución".

En conjunto, los tres estudios reconocen que millones de personas en todo el mundo reciben un régimen diario de dosis baja de aspirina, cuyo objetivo es prevenir el ataque cardíaco y el accidente cerebrovascular.

Para los pacientes con antecedentes de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, la investigación previa es clara y ha demostrado que los beneficios del uso diario de aspirina superan los riesgos. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. recomienda "iniciar el uso de aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal en adultos de 50 a 59 años que tienen un 10% o más" de riesgo de enfermedad cardiovascular.

De acuerdo con estos tres nuevos estudios, sin embargo, tomar una dosis baja de aspirina diariamente es, en el mejor de los casos, una pérdida de dinero para los adultos mayores sanos. En el peor de los casos, puede aumentar el riesgo de hemorragia interna y muerte prematura.

Los investigadores no recomiendan que si estás sano y tomas aspirina todos los días, necesariamente dejes de hacerlo. Siempre consulta a tu médico antes de comenzar o suspender cualquier medicamento.