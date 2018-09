La cantante mexicana Paty Cantú presenta "Cuenta pendiente", un tema en colaboración con su ídolo y amigo, Alejandro Sanz

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN en Español) – Tras el éxito internacional del disco "#333", la cantante mexicana Paty Cantú regresa al mundo musical con un sencillo, nada más ni nada menos que junto al español Alejandro Sanz, bajo el nombre de "Cuenta pendiente".

Este tema, y en las propias palabras de Cantú, “es una canción que le pone poesía al sexo y un poco de sexo a la poesía”.

¿Desde cuándo comenzó esta amistad con Sanz y cómo surgió la idea de hacer el dueto?

Todo se remonta a un día que Paty escuchó un tema de Sanz y ahí fue que dijo en voz alta que lo conocería algún día y así fue.

“Venía en el coche y venía sonado el tema “Si hay Dios” y esta frase en la que se desborda y se deja ir(...) Y lo escucho y de repente siento que está hablando de mi en un mundo en el que me sentía incomprendida y en el que hay que aparentar tanto para encajar y escucho que hay alguien que se burla del reglamento del aparentar y se deja ser. Y llego a mi casa y escribo quizás la primera canción que escribo sin miedo de contar quién soy yo y en ese momento me doy cuenta que es un sueño conocer a Alejandro Sanz y cuando lo conozco no me tardé mucho en decirle 'a ver que se te cae de la cabeza'(...) Lo fui conociendo más y creamos una amistad, pudimos compartir varios escenarios y me daba cuenta, y se lo dije también, que es un artista siempre. Encontré un amigo y encontré inspiración absoluta a ser valiente", dijo Paty Cantú a Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en Español.

La primera vez que cantaron juntos fue en el Festival de Viña del Mar 2016 cuando el cantante español la invitó a subir al escenario e interpretar juntos el temas “Desde cuando”.

“La Quinta Vergara es un escenario que soñé pisar toda mi vida y francamente no pensé que me tocaba pisarlo todavía y de repente vienen dos magnificas invitaciones, la primera en el 2015 por parte de Ana Torroja y después de Alejandro y siento la presión un segundo antes de salir en ambas ocasiones(...) la reacción de la gente y los medios fue maravillosa, han sido de los momentos más emocionantes de mi vida y estoy deseando locamente regresar con este show que sería maravilloso", recordó Cantú.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa con Paty Cantú y que escuches de viva voz, cuál es la asignatura pendiente que tiene.

