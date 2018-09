Stormy Daniels comparte los detalles XXX de su supuesta relación con Trump en un nuevo libro

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

⚠️Advertencia: Esta historia contiene lenguaje sexual explícito.

Los Ángeles (CNN) - Stormy Daniels quiere que los lectores sepan que su vida es "mucho más interesante que un encuentro con Donald Trump", pero su nuevo libro revela detalles gráficos sobre la anatomía del presidente, además de narraciones sobre su infancia y su vida.

Los nuevos detalles de su supuesto encuentro con Trump en Lake Tahoe en 2006, revelados por primera vez en el libro de Daniels, Full Disclosure, incluyen una descripción salaz de sus genitales.

MIRA: La razón por la que desestimaron los cargos contra Stormy Daniels

"Su pene es distintivo de cierta manera, y a veces pienso que esa es una de las razones por las que inicialmente no tuiteó sobre mí como lo hace con tantas mujeres", escribió Daniels. "Sabía que podía identificar su p***. Él sabe que tiene un pene inusual. Tiene una enorme cabeza de hongo. Como una seta".

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, dice que los detalles que proporciona en el libro demuestran que su historia sobre que tuvo sexo con Trump es cierta.

"Stormy entró en un detalle tan gráfico porque sigue frustrada con los que todavía se preguntan si está diciendo la verdad", dijo Avenatti a CNN. "Está cansada de Trump, de (el abogado Rudy) Giuliani y otros que mienten sobre lo que sucedió".

Trump nunca ha admitido que hubo un encuentro sexual, pero sus abogados admitieron haber aprobado un pago de 130.000 dólares a Daniels para garantizar su silencio.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dice que escribió el libro porque una entrevista anterior de "60 Minutes" con Anderson Cooper "no cubría el 'por qué' de mis decisiones y los costos reales y personales para mí... para todos yo perdí. Merezco la oportunidad de defenderme y declarar todos los hechos".

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios por parte de CNN.

MIRA: Arrestan a Stormy Daniels en un club de striptease de Ohio; su abogado dice que fue una trampa

CNN obtuvo una copia del libro de Daniels. En la publicación, la mujer describe una infancia tumultuosa con una familia que se mudaba mucho, y una madre que se vino abajo después de que el padre de Daniels la dejara con su casa plagada de insectos y ratas. "Cuando tenía unos ocho años, mi madre comenzó a desaparecer por días, probablemente con uno de los muchachos con los que estaba saliendo. No había comida".

Daniels cuenta que a los 9 años fue violada repetidamente por un hombre que era vecino de un amiga.

"Tenía nueve años. Yo era un niña, y luego ya no lo era", escribe. "Él estaba violando a Vanessa, así que me puse entre ellos, ofreciéndome continuamente para que la dejara en paz". Un consejero llamó a Daniels mentirosa cuando reveló que había sido violada. "Lo que estaba arraigado en mí era la expectativa de que no me creyeran si alguna vez pedía ayuda".

El encuentro en el Lago Tahoe

Daniels describe que conoció a Trump en el torneo de golf de celebridades en el Lago Tahoe. Escribe que pensó que Trump iba a llevarla a cenar, pero luego su guardaespaldas Keith Schiller la invitó a la suite del hotel de Trump.

"Trump entró pisando fuerte, vestido con un pijama de seda negro y zapatillas", escribió. "'¿Qué estás haciendo?'", le grité. 'Ve a ponerte algo de p*** ropa'".

Ella dice que ella y Trump hablaron sobre la familia. Incluso le mostró una foto de su esposa, Melania, y su bebé recién nacido, Barron, que tenía solo 4 meses en ese momento.

Ella bromeó sobre el pelo de Trump, "'Lo sé,' dijo con una sonrisa. "'Es ridículo ...'" y agregó que muchos estilistas le habían ofrecido un cambio de imagen.

MIRA: El abogado de Stormy Daniels llama "cerdo absoluto" a Rudy Giuliani

Finalmente, Daniels escribe que ella fue al baño. Cuando salió, Trump, escribe, se había puesto la ropa interior y camiseta. Daniels luego agrega detalles más explícitos. "Me quedé allí, molesta porque estaba siendo f***** por un tipo con el pubis de Yeti y una p*** como el personaje hongo de Mario Kart".

En una entrevista previa, Daniels había dicho que Trump era el mejor en la cama de las tres celebridades con las que se había acostado.

Una llamada de Hillary Clinton

En un detalle que no se había contado anteriormente, Daniels revela que Hillary Clinton llamó a Trump mientras estaba con él en su segunda cita. Daniels y Trump estaban en el Beverly Hills Hotel viendo televisión y discutiendo cómo conseguir que Daniels apareciera en "The Apprentice".

"Cuando colgó, se mostró efusivo con Hillary. 'La amo', dijo. 'Es muy inteligente'", escribe Daniels, y agrega que escuchó a Trump hablar con Clinton sobre un viaje familiar juntos.

En su libro, Daniels dice que Trump le ofreció aparecer en "The Apprentice" por más tiempo, diciendo que trataría de hacerle llegar los desafíos del programa con antelación.

Daniels dice que Roethlisberger de la NFL la "aterrorizó"

Daniels dice que vio a Trump al día siguiente después de tener relaciones sexuales, cuando la invitó a un club en la sección VIP de un campo de golf (estaba en un club en su hotel). Allí es donde conoció al mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, dice ella. Estaba charlando con Trump y, al final de la noche, Trump le pidió a Roethlisberger que la llevara a su habitación de hotel. Ella dice que él le pidió un "beso de buenas noches". Ella lo rechazó. Ella relata que él presionó ligeramente en su puerta mientras estaban fuera de la habitación de su hotel.

MIRA: Trump admite que sabía del pago a Stormy Daniels

"Estaba aterrorizada. Raramente estoy aterrorizada", escribió Daniels, diciendo que Roethlisberger respondió, diciendo: "Vamos".

Ella cerró la puerta y escribió que Roethlisberger "se quedó afuera, sin irse" mientras llamaba a su puerta durante varios minutos, pero finalmente se fue.

CNN se comunicó con el representante de Roethlisberger para hacer comentarios y no había tenido respuesta al momento de la publicación.

Daniels discutió previamente el hecho de que Roethlisberger la había acompañado a su habitación en una entrevista con la revista InTouch en 2011, pero esta es la primera vez que ella describe que tuviera miedo o afirma que trató de besarla. Roethlisberger se negó a comentar previamente.