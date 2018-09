México: Destituyen al fiscal de Jalisco por el caso de los cadáveres en un tráiler

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

"No podemos aceptar hechos de indolencia, de falta de sensibilidad", comentó el gobernador

(Expansión) - El gobernador del estado de Jalisco, México, Aristóteles Sandoval, informó este miércoles que decidió separar de su cargo al fiscal general del estado, Raúl Sánchez Jiménez, por el caso de los cuerpos almacenados en un tráiler.

El vehículo deambuló con los cuerpos, que aún permanecen sin identificar, por varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, debido a las quejas de los vecinos por el fuerte hedor que despedía.

En una conferencia de prensa, autoridades dijeron que la caja frigorífica contenía 273 cadáveres, por encima de los 150 cuerpos reportados inicialmente. Además, se encontró otro camión con 49 cadáveres más.

Sandoval atribuyó el incidente a la mala planeación de funcionarios del estado. "No podemos aceptar hechos de indolencia, de falta de sensibilidad", comentó Sandoval, quien prometió que todos los cuerpos estarían almacenados adecuadamente para el 15 de octubre.

El fiscal despedido no pudo ser contactado de inmediato por Reuters en busca de comentarios. Sánchez es el segundo funcionario del estado en perder su trabajo por el incidente.

El martes fue destituido el director del instituto forense, Luis Octavio Cotero, quien dijo a Reuters que el organismo no era responsable de almacenar los cuerpos sin identificar y acusó al gobierno estatal de convertirlo en un chivo expiatorio.

Jalisco es sede de una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que desde hace años ha desatado una sangrienta batalla con sus rivales por el control del territorio.

Almacenamiento de cadáveres

Cotero afirmó que durante dos años cuerpos se almacenaron en un tráiler-contenedor refrigerante en las instalaciones de la institución, según una nota del diario Reforma.

Explicó que una vez que se llenaron los refrigeradores del instituto, se solicitó a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobierno la construcción de un espacio donde se pudieran inhumar esos cuerpos, ya que eran demasiados.

Cotero dijo que hace un mes se tuvo que rentar otro vehículo debido a la incapacidad de seguir almacenando cuerpos, y que se pidió a la Fiscalía que el primero fuera cambiado de lugar, por lo que fue llevado a una bodega en la Colonia La Duraznera, en Tlaquepaque.

Pero como los colonos notaron el contenido del tráiler, el vehículo terminó regresando al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Cotero fue removido del instituto luego de que se diera a conocer que un tráiler fue ubicado en diferentes puntos de la ciudad, y el gobernador Aristóteles Sandoval designó a Carlos Daniel Barba como nuevo director general.

Al final de una reunión con autoridades de seguridad estatal y municipal, el gobernador ratificó que habrá una investigación interna para deslindar responsabilidades y castigar a quienes hayan desobedecido el protocolo de custodia de los cuerpos.

El colectivo de familiares de desaparecidos en Jalisco 'Por amor a ellos' manifestó su "indignación" por el trato "denigrante" que las autoridades del estado le dan a los cuerpos de personas víctimas de violencia.

"Exigimos un trato digno para los cuerpos resguardados por las autoridades, y el cumplimiento de la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas", expresaron en un comunicado.

La organización calificó de "espeluznante" la cantidad de cuerpos no identificados que no caben en el Servicio Forense, lo que constata "que la voluntad del estado no alcanza para identificarlos y devolverlos a sus familias".

¿Hubo ocultación?

Cotero sostuvo que el gobierno estatal intentó ocultar información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dijo que meter los cuerpos en cámaras "es terrible, es grave".

Asimismo, calificó como "lamentable que estén cubriendo su ineficiencia de esa manera tan atroz e irrespetuosa" y denunció que el gobierno estatal manipuló y almacenó los cuerpos con el fin de ocultarle información a la CNDH.

De acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el estado de Jalisco reportó 2.991 en el estado de Jalisco. Desde 2013 y hasta el 31 de octubre de 2017 la fiscalía estatal ha recibido 14.019 reportes de personas desaparecidas.