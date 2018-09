“¿Hispano, algún hispano aquí?”: las 10 frases más impactantes del último discurso de Trump en Las Vegas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Las Vegas este jueves para liderar un mitin en la campaña del senador Dean Heller, el republicano cuyo puesto está más amenazado en las votaciones que se realizarán este otoño. El mandatario hizo una entrevista previa con el presentador de Fox News Sean Hannity, quien al principio del encuentro le dijo: “Salude a los medios de noticias falsas”.

Posteriormente, Trump subió al escenario para pronunciar uno de sus ya habituales discursos sorpresivos: una mezcla de lectura de teleprompter e improvisación sobre, bueno, todo.

Revisé la transcripción de su discurso y escogí las frases más memorables de su intervención en Las Vegas. Este es el top 10:

1. “¿Hispano, algún hispano aquí? Creo que sí"

“Mira a mi estadounidense negro por aquí”, atentamente Donald Trump.

2. “Y a excepción de muchas noticias falsas que ustedes ven de estas personas aquí atrás…” [abucheos de la audiencia]

Seguiré insistiendo: si crees que un país sin medios libres e independientes sería un mejor lugar para vivir, estás equivocado.

3. “Las solicitudes de desempleo acaban de alcanzar un mínimo en 50 años. Cinco-cero”.

Verificación de datos: es parcialmente cierto. Son 49. Cuatro-nueve.

4. “Se trata de que tengamos más republicanos en el cargo. Obtendremos todo lo que queremos, muy rápido. Debemos lograrlo”.

Recordatorio: los republicanos controlan actualmente la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Y lo han hecho por los últimos dos años.

5. “El nuevo programa del Partido Demócrata es el socialismo radical y las fronteras abiertas”.

Esta afirmación parece una simplificación excesiva.

6. “No permitiré que Estados Unidos se convierta en la próxima Venezuela. Eso es lo que ellos quieren hacer”.

Busqué insistentemente una cita de Chuck Schumer o de Nancy Pelosi prometiendo que los demócratas harán de Estados Unidos una Venezuela si obtienen el control del Congreso. Mi motor de búsqueda debe estar dañado o algo así. No pude encontrarla.

7. “No estoy emocionado, pero ellos me están diciendo que después de las elecciones (de mitad de periodo) conseguiremos nuestro muro tal como lo queremos, así que vamos a ver qué sucede. Miremos qué ocurre. Miremos si lo producen”.

El “ellos” en esta frase son, presumiblemente, los congresistas republicanos. Y no, prácticamente no existe ninguna manera de que el Congreso asigne 25.000 millones de dólares para un muro fronterizo. Sí, eso enojará muchísimo a Donald Trump. Y ya sabemos que a los republicanos no les gusta Donald Trump cuando está furioso.

8. “Podría conseguirlo, porque hago eso bien. Eso es lo que hago bien. Construyo. Podríamos tener ese muro en un año si ellos nos dan los fondos”.

Trump puede ser un gran constructor. Uno de los mejores, si se quiere. Muchas personas lo están diciendo. Pero todos los expertos sugieren que no hay manera de que el muro fronterizo se pueda construir completamente en un año.

9. “No puedo decirles cuán deshonestos y corruptos son muchos de los medios de comunicación. No puedo ni siquiera explicarlo. Es imposible de explicar. Nadie lo creería. Nadie lo haría”

No puedo decirles cuán irresponsable es de parte del presidente de Estados Unidos hacer un ataque general, sin detalles, sobre la corrupción dentro de los medios.

10. “Soy un ambientalista. Quiero agua limpia y cristalina. Quiero aire cristalino. Eso es lo que queremos”

Donald Trump: el ambientalista.

Bonus track

“Ustedes no me van a decepcionar. Y yo nunca, nunca, voy a decepcionarlos”.

¿Es esta una referencia a Kanye West? Si es así, ¡estoy fuera!