Tiger Woods gana un torneo del PGA Tour por primera vez desde 2013

(CNN) - Tiger Woods ha ganado un torneo del PGA Tour por primera vez en más de cinco años: triunfó este domingo en el Tour Championship.

Woods, que ha ganado 14 majors, quedó campeón en el East Lake Golf Club de Atlanta.

Es triunfo número 80 en el PGA Tour y el primero desde agosto de 2013.

Tiger Woods: sus altibajos

1 de 11 | Tiger Woods fue detenido el 29 de mayo de 2017 por conducir aparentemente intoxicado. 2 de 11 | Tiger Woods tuvo una tercera operación de espalda en octubre de 2015 en un intento por aliviar un problema con un nervio, y dice que no tiene idea de cuándo volverá a la acción. 3 de 11 | El ganador de 14 torneos major tiene un largo historial de problemas por lesiones. Aquí, Steve Williams, quien solía ser su caddy, le aplica crema en la espalda durante el American Express Championship de 2004. 4 de 11 | El mejor resultado de Woods de un 2015 asediado por lesiones fue un empate en el décimo lugar en el Wyndham Championship de agosto; esta fue su última participación esta temporada antes de ser sometido a una cirugía de espalda. 5 de 11 | En julio de 2015, Woods no pasó el corte en el Abierto Británico tan solo por segunda vez en su ilustre carrera. 6 de 11 | Woods y Lindsey Vonn anunciaron en Facebook que estaban saliendo en marzo de 2013. En enero de ese año, la campeona esquiadora había finalizado su divorcio de Thomas Vonn, luego de iniciar el proceso en 2011. Woods se separó de su esposa, Elin Nordegren, en 2010 luego de admitir una serie de infidelidades. 7 de 11 | Woods y Vonn anunciaron su ruptura en mayo de 2015, y el golfista afirmó que "no había dormido" en los días que siguieron. 8 de 11 | En 2013, Woods recuperó la posición no. 1 en las clasificaciones mundiales del golf con una victoria en el Arnold Palmer Invitational. 9 de 11 | Woods se perdió el Abierto de EE.UU. en julio de 2011, mencionando lesiones en su rodilla y el tendón de Aquiles. Él ganó el torneo en 2008... su última victoria en un torneo major hasta la fecha. 10 de 11 | En octubre de 2011, Woods consiguió a Rolex como patrocinador a pesar de no haber ganado un torneo major en dos años. "Rolex está convencido de que Tiger Woods aún tiene una larga carrera por delante", dijo el fabricante de relojes de alta gama. Al mes siguiente jugó para Estados Unidos en la Copa de Presidentes en Melbourne, Australia. 11 de 11 | En diciembre de 2011, Woods se llevó su primera victoria en dos años en el Chevron World Challenge, un torneo benéfico que él organiza, el cual no cuenta en las clasificaciones del Campeonato de la PGA.

Woods terminó con 11 bajo par, a dos golpes de su contendor más cercano Billy Horschel.

"Me encantó todo, la lucha y la rutina y las condiciones difíciles. Me encantó todo", dijo el ex No. 1 del mundo a NBC momentos después de su último putt.

Miles de fanáticos siguieron al jugador de 42 años, gritando "EE.UU., EE.UU." cuando Woods selló su primera victoria en 1.876 días.