El obispo más anciano del mundo es chileno y tiene 103 años

Celebrando hoy los 103 años de nuestro tío el Obispo y Arzobispo Bernardino Piñera. Bernardino no es sólo el Obispo más antiguo y de mayor edad en el mundo. Es también el único Obispo vivo que participó desde sus inicios en el Concilio Vaticano ||, convocado en la década de los 60 por el Papa Juan XXIII.