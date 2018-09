Macron recrimina el mensaje aislacionista de Trump durante la cumbre de la ONU

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nueva York (CNN) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció el jueves una feroz reprimenda de las políticas estadounidenses llevadas a cabo por el presidente Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, lo que indica que está listo para tomar el liderazgo global asumido habitualmente por un líder estadounidense.

El líder francés de 40 años también apuntó directamente al tema central del discurso de Trump al principio del día, en el que el presidente de EE.UU. se centró en la soberanía e hizo hincapié en la intención de su Gobierno de distanciarse de los acuerdos y grupos internacionales.

"Nunca dejaré de defender el principio de la soberanía", dijo Macron a la Asamblea General, que reúne a más de 120 líderes mundiales cada año. "Incluso frente a cierto nacionalismo que estamos viendo hoy, que utiliza la soberanía como una forma de atacar a los demás".

Pero a diferencia del énfasis de Trump en la importancia de la independencia de los países, Macron ofreció una visión diferente, que le valió un aplauso sostenido cuando terminó.

"Solo la acción colectiva permite el mantenimiento de la soberanía y la igualdad de las personas en cuyo nombre actuamos", dijo Macron. "Esta es la razón por la que debemos tomar medidas contra los desafíos climáticos, demográficos y digitales. Nadie puede abordarlos por sí solo".

"El nacionalismo siempre conduce a la derrota", dijo Macron. "Si falta valor en la defensa de los principios fundamentales, el orden internacional se vuelve frágil y esto puede conducir como ya hemos visto dos veces, a la guerra global. Vimos eso con nuestros propios ojos", añadió.

A medida que Estados Unidos inicia guerras comerciales y le da la espalda a los pactos comerciales regionales a favor de acuerdos con países individuales, Macron puntualizó que "los acuerdos bilaterales, los nuevos proteccionismos, no funcionarán".

Desafíos globales

Mientras enumeraba los desafíos globales, criticó el enfoque del Gobierno de Trump y ofreció su contraargumento, mencionando desde el principio la importancia de las Naciones Unidas.

"En un momento en que nuestro sistema colectivo se está desmoronando, es más necesario", dijo Macron. "Apoyamos a quienes trabajan por la paz y la humanidad", señaló y luego mencionó varias armas de la ONU que el Gobierno de Trump ha dejado de financiar, critica o de las que quiere retirarse.

Macron se refirió al pacto nuclear de Irán 2015 que alivió las sanciones a Irán a cambio de límites en su programa nuclear. En mayo, el Gobierno de Trump se retiró del acuerdo, que Europa ha luchado arduamente por mantener junto con Rusia y China.

Luego, Macron pasó al conflicto en curso entre israelíes y palestinos con aparentes referencias a las políticas que Trump ha seguido. "¿Qué resolverá la crisis entre Israel y Palestina?", preguntó Macron. "Bueno, seguramente no iniciativas unilaterales".

Macron parecía apuntar a los crecientes esfuerzos del Gobierno de Trump y de ciertos países europeos para restringir la inmigración legal e ilegal cuando mencionó personas que creen que serían "más fuertes si cerráramos nuestras fronteras". Agregó, "eso tampoco es cierto", argumentando en su lugar por un amplio esfuerzo para gestionar los flujos migratorios.

Se guardó sus palabras más duras para el tema del cambio climático, que Francia ha hecho una causa propia. El Gobierno de Trump se retractó del Acuerdo Climático de París, convirtiéndose en el único país del mundo que ha rechazado el pacto y ha relajado las regulaciones ambientales nacionales.

"Al rechazar acciones colectivas, ciertas personas solo se vuelven más vulnerables", dijo el líder francés.

"Dejemos de firmar acuerdos comerciales con aquellos que no cumplan con el acuerdo de París", dijo Macron.

Reconociendo que muchos podrían estar cansados de los desafíos del trabajo colaborativo, Macron instó a los países reunidos para que la Asamblea General continúe.

"No acepten la erosión del multilateralismo", dijo Macron. "No acepten que nuestra historia se desmorone, no me estoy acostumbrando y no voy a volver la cabeza", dijo. "Ese es mi compromiso".