"Siempre Juntos", Amanda Miguel y Diego Verdaguer inician su gira más larga por EE.UU.

(CNN Español) – Sus canciones fueron himnos de los ochenta. Varias generaciones han cantado sus letras y desde este viernes, los fanáticos de Amanda Miguel y Diego Verdaguer podrán revivir temas como "Él me mintió", "Mi buen corazón", "Volveré y "La ladrona", en una serie de conciertos al mejor estilo "rockstar" en Estados Unidos.

La pareja argentina habló con Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español, sobre lo que supone emprender una gira de 25 fechas.

"(Este tour) es el más extenso que hemos hecho jamás. Como nos comentaban recién, un rockstar tour, o sea, tres o cuatro conciertos por semana durante casi dos meses es lo que vamos a hacer en esta primera etapa del US tour", dijo Diego Verdaguer a Zona Pop desde sus estudios familiares en la ciudad de Los Ángeles.

¿Cómo se preparan para una gira?

A pesar de tener un horario digno de estrellas del rock, los cantantes argentinos dicen que la vida en gira y su día a día difiere de lo que la gente pudiese considerar es un estilo de vida digno de ese género. Al contrario, la disciplina y el sueño son claves para encarar el riguroso calendario de fechas.

Iniciamos este tour llenos de muchas expectativas, felices de estar los tres juntos y con demasiadas ganas de entregarles nuestras canciones con mucho amor.

"La vida de rockstar no incluye alcohol, no incluye grandes comilonas. Incluye mucha disciplina, mucha ensalada y comer rico, tratar de respetar los horarios en todos los aspectos, dormirnos temprano, todas esas cosas, hacer una vida muy sana porque requiere de mucho esfuerzo una gira de tres o cuatro shows semanales, y aparte de estar cambiando de ciudad, cambiando de cama, de clima, de comida, de agua, son muchas cosas que el cuerpo de alguna manera tiene que aceptar, más las trasnochadas, más los viajes y todo, necesitas tener condición", dijo la pareja a Zona Pop.

Ana Victoria, hija de los cantantes se unirá a sus padres en el escenario en 10 ciudades.

¿Cuál será el repertorio de "Siempre Juntos: USA Tour 2018"?

Con 35 años de carrera, más 60 millones de discos vendidos (entre ambos) y nominaciones al Latin Grammy, no será difícil elegir los temas que interpretarán Amanda Miguel y Diego Verdaguer en el escenario.

"Fundamentalmente es un show que se basa en nuestros éxitos, la gente llega a encontrarse –no importa la generación– siempre se van a encontrar con canciones que conocen, que son parte de algo que tienen que ver con sus vidas en algún caso y en otros casos, simplemente fueron parte de su background. Un concierto lleno de éxitos fundamentalmente es lo que queremos, que la gente viva una fiesta", dijo Verdaguer.

"Este es un show que vamos a estrenar en Los Ángeles en el Wiltern Theater. Es un show completamente renovado, que está divino, divino, divino, no sé si me gusta más que el anterior", agregó Miguel.

Con tantos éxitos a lo largo de sus más de 35 años de carrera, ¿hay alguno que les "aburra" interpretar en los escenarios fecha tras fecha?

"No, a mi me gusta cantar las canciones. Mira, el intérprete se desdobla del compositor en algunas ocasiones. Cada día es una nueva oportunidad en la vida, es retomar la obra y volver a vivirla en ese momento, volver a sentirla. El que es artista, el que es intérprete también, tiene ese compromiso de volver a compenetrarse en la interpretación de esa obra y recrearla en ese momento. Eso nos lleva a no aburrirnos en volver a hacerla una y otra vez", dijo Verdaguer.

Una opinión que comparte su esposa, Amanda Miguel.

"Si no es horrible, aparte la gente percibe cuando el artista está aburrido, tu no puedes estar en un escenario aburrido. O sea, que h****, la verdad, si ya de por sí la gente tiene flojera, para encima ir a ver un artista que esté enh*****, pos no. La verdad no podés permitir de ninguna manera cantar una de todas tus canciones aburrido, yo no soportaría esa situación, yo me sobrepongo a la situación aunque me esté muriendo", dice Miguel.

Si quieres ver a la pareja en vivo, conocerlo a través de una experiencia VIP y estás en alguna de las ciudades en donde se presentarán, puedes comprar las entradas acá.

Fechas completas de la gira "Siempre Juntos USA Tour 2018"

Septiembre

28: Los Ángeles, The Wiltern

Los Ángeles, The Wiltern 29: Sacramento, Ace Of Spades

Sacramento, Ace Of Spades 30: San Francisco, The Fillmore

Octubre

04: Seattle, WA, Moore Theatre

Seattle, WA, Moore Theatre 05: Portland,OR, Arlene Schnitzer Concert Hall

Portland,OR, Arlene Schnitzer Concert Hall 06: Reno, Nevada, GSR Grand Sierra Resort & Casino

Reno, Nevada, GSR Grand Sierra Resort & Casino 11: Fresno, CA, Warnors Theatre

Fresno, CA, Warnors Theatre 12: Las Vegas, Texas Station Casino

Las Vegas, Texas Station Casino 13: Bakersfield, Fox Theatre

Bakersfield, Fox Theatre 14: San Luis Obispo, Fremont Theatre

San Luis Obispo, Fremont Theatre 19: Riverside, Fox Performing Arts

Riverside, Fox Performing Arts 20: San Diego, House of Blues

San Diego, House of Blues 21: Anaheim, House of Blues

Anaheim, House of Blues 25: Salt Lake City, The Depot

Salt Lake City, The Depot 27: Denver, Paramount Theatre

Denver, Paramount Theatre 28: Phoenix, The Van Buren

Noviembre

02: San Antonio, The Aztec Theatre

San Antonio, The Aztec Theatre 03: Houston, House of Blues

Houston, House of Blues 04: Dallas, House of Blues

Dallas, House of Blues 08: Charlotte, The Fillmore

Charlotte, The Fillmore 09: Raleigh, The Ritz

Raleigh, The Ritz 11: Atlanta, Buckhead Theatre

Atlanta, Buckhead Theatre 15: Indianapolis, Murat Theatre

Indianapolis, Murat Theatre 16: Grand Rapids, 20 Monroe Live

Grand Rapids, 20 Monroe Live 18: Detroit, The Fillmore

Te invitamos a que escuches la entrevista completa con Amanda Miguel y Diego Verdaguer en nuestro podcast, Zona Pop.

