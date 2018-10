Brett Kavanaugh no será profesor de Harvard el próximo año

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Brett Kavanaugh, nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, no enseñará en la Escuela de Derecho de Harvard (HLS) a partir de enero de 2019, informó la propia escuela a sus estudiantes este lunes.

En un correo electrónico obtenido por CNN, Catherine Claypoole, la decana asociada para asuntos académicos y académicos de la Facultad de Derecho de Harvard, informó a los estudiantes que Kavanaugh "indicó que ya no puede comprometerse a enseñar su curso en enero de 2019, por lo que el curso no será ofrecido".

Kavanaugh tenía programado dar una clase el próximo año, según una fuente familiarizada con el tema. Sin embargo, la fuente no pudo confirmar la razón por la que Kavanaugh no iba a enseñar en la escuela en 2019, más allá de la declaración enviada por los funcionarios académicos de que "ya no podía comprometerse a enseñar su curso". No quedó claro de inmediato si Kavanaugh se retiró debido a la anticipación de que estaría en la Corte Suprema.

Los jueces del Tribunal Supremo en funciones suelen dictar cursos afiliados a universidades durante los meses de verano. El exjuez Anthony Kennedy impartió una clase en Salzburgo, Austria. El verano pasado, la jueza Ruth Bader Ginsburg se desempeñó como profesora invitada en el Programa de Estudios de Derecho en el Extranjero de la Universidad de Loyola, y el juez Neil Gorsuch viajó a Italia para enseñar en un programa dirigido por la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason.

Los representantes de la Escuela de Derecho de Harvard no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios de CNN en busca de una razón exacta por la que Brett Kavanaugh dijo que no podía comprometerse a enseñar el curso.

Hasta el lunes por la noche, más de 800 exalumnos de la Facultad de Derecho de Harvard habían firmado una carta en la que pedían a la escuela que rescindiera el nombramiento de profesor de Kavanaugh.

"La escuela de derecho debe enviar un mensaje claro de que se toma en serio la violencia sexual", se lee en la carta, y agrega que las acusaciones contra Kavanaugh, incluidas las de Christine Blasey Ford sobre agresión sexual y sexual, son "creíbles y graves".

"Ellas ponen seriamente en tela de juicio su carácter y su moral", dice la carta, "y deberían descalificarlo de un nombramiento de por vida como juez de la Corte Suprema" y profesor de la Facultad de Derecho de Harvard.

"Creemos que el nombramiento del juez Kavanaugh como profesor de HLS envía un mensaje a los estudiantes de derecho, y en particular a las mujeres estudiantes", dice la carta, y agrega que la facultad estaría empañada teniéndolo en el campus en cualquier posición de autoridad", se señala sobre Brett Kavanaugh.

Ariane de Vogue, de CNN, contribuyó a este informe.