Kavanaugh fue interrogado por la Policía tras una pelea de bar en 1985

(CNN) - El candidato a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, fue acusado de iniciar un altercado mientras era estudiante en Yale, según un informe policial de 1985 obtenido por la CNN, luego de que la Policía respondió "en relación con una agresión".

En el informe del Departamento de Policía de New Haven, Connecticut, un hombre llamado Dom Cozzolino dijo que Kavanaugh le había arrojado hielo y el amigo de Kavanaugh, Chris Dudley, le había lanzado un vaso que lo había golpeado en la oreja.

"La discusión entre los dos comenzó cuando Cozzolino declaró que Brett Kavanaugh le arrojó hielo por alguna razón desconocida y luego lo golpearon en la oreja con un vaso", dice el informe.

Dudley negó las acusaciones y, según el informe, "Kavanaugh no quiso decir si arrojó el hielo o no".

La Policía de New Haven le proporcionó a CNN una copia no redactada del informe policial sobre una pelea de abogados de 1985 en la que participaron Brett Kavanaugh y su amigo Chris Dudley.

Dice que “Dudley fue trasladado al centro de detención de Union Ave por transporte de prisioneros"... Además, una gran "A" en el informe indica que Dudley fue arrestado, según el jefe de Policía de New Haven, Anthony Campbell. No se sabe si Dudley fue acusado de un delito. Dudley no ha respondido a las repetidas solicitudes de comentarios de CNN. The New York Times informó por primera vez el incidente.

Tras la publicación del Times sobre el informe, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó la historia de "ridícula".

"Los demócratas atacan desesperadamente al juez Kavanaugh por lanzar hielo durante la universidad. ¿Qué motivó a la reportera de The New York Times a escribir esta ridícula historia? ¿Lanzar hielo hace 33 años, o su opinión sobre el juez Kavanaugh en julio?" Sanders dijo en Twitter, apuntando a un tuit de la periodista de The New York Times, Emily Bazelon, en julio, disociándose de un reconocimiento a Kavanaugh.

Cozzolino "sangraba por la oreja derecha", según el informe, y más tarde fue tratado en un hospital local. Según informes, el incidente ocurrió en un bar llamado Demery's.

Dudley se ha manifestado a favor de la candidatura de Kavanaugh y, el lunes, la Casa Blanca emitió declaraciones conjuntas de él y su excompañero de habitación de Yale, Dan Murphy, refutando cualquier afirmación de que Kavanaugh había bebido hasta el punto de desmayarse.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes del Times para hacer comentarios el lunes. Dudley tampoco respondió al Times, y Cozzolino se negó a comentar al periódico.

Ludington le dijo al presentador de "Cuomo Prime Time", de CNN, Chris Cuomo, que el altercado ocurrió después de un concierto de UB40, cuando él y un grupo de amigos bebían en Demery's.

Estaban sentados cerca de un hombre que creían que se parecía al cantante principal de UB40, Ali Campbell, y estaban tratando de averiguar si era él, le dijo Ludington a Cuomo.

El hombre notó que Ludington, Kavanaugh y los demás lo miraban y, según Ludington, les pidió agresivamente que se detuvieran.

Ludington le dijo a Cuomo que inicialmente recordaba que Kavanaugh le arrojó su cerveza al hombre, pero recientemente se enteró por el informe que había cubitos de hielo en la bebida arrojada.

"No estábamos bebiendo agua, así que debe haber sido una especie de bebida mezclada", le dijo Ludington a Cuomo.

El hombre "le dio un golpe a Brett", continuó Ludington, y luego fueron "dos tipos peleando, todo fue muy rápido".

Dudley luego tomó su bebida y "procedió a golpearla contra la cabeza del chico", recordó Ludington.

Hubo algunos gritos y luego apareció la policía, dijo Ludington. Miraron a su alrededor e hicieron preguntas, dijo, y luego Dudley fue puesto en un coche patrulla y llevado a la cárcel.

- Majlie de Puy Kamp de CNN contribuyó a este informe.