Una espectadora de la Ryder Cup pierde la vista en un ojo por una pelota de golf

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Una mujer dice haber quedado ciega de un ojo después de haber sido golpeada por una pelota de golf en la Ryder Cup, cerca de París, la semana pasada. La espectadora Corine Remande, de 49 años, está considerando una demanda para cubrir las facturas médicas, tras recibir un golpe del golfista estadounidense Brooks Koepka, que se abrió paso entre la multitud que bordeaba el sexto hoyo el primer día de la competencia bienal entre Europa y Estados Unidos el viernes, según informó AFP. MIRA: Ryder Cup: Europa vence a Estados Unidos en Francia Remande, que había viajado desde Egipto, dijo que las exploraciones revelaron una fractura en el ojo derecho y una "explosión del globo ocular". "Los médicos me dijeron que había perdido el uso de ese ojo", según AFP, que cita los informes. Añadió que "sucedió muy rápido, no sentí ningún dolor cuando me golpeó. No sentí que la pelota hubiera golpeado mi ojo y luego sentí que la sangre comenzó a derramarse". Un portavoz de la Ryder Cup dijo: "Es angustioso escuchar que alguien podría sufrir consecuencias a largo plazo por un golpe de bola".

"Muy comprensivos"

Remande afirma que no hubo gritos de advertencia para indicar que la pelota se dirigía hacia la multitud y criticó a los organizadores por "no hacer contacto" después del incidente. MIRA: Conoce el campo 'The Belfry', casa de 4 Ryder Cups Las autoridades dicen que fue tratada en el lugar por los socorristas antes de ser trasladada al hospital. Los organizadores del torneo también se comunicaron con la familia y organizaron la logística de repatriación, según el portavoz. "Los golpes de bola son un peligro ocasional para los espectadores, pero este tipo de incidente es extremadamente raro", dijo el portavoz en un comunicado. "Podemos confirmar que se alertó varias veces, pero también apreciar lo difícil que puede ser saber cuándo y dónde se golpea cada bola si estás en la multitud". "Somos muy comprensivos y haremos todo lo posible para apoyar al espectador, en la medida en que sea posible en circunstancias muy difíciles".