El mito de la creación del empresario multimillonario Donald Trump acaba de implosionar

(CNN) - En el corazón de la historia de éxito del presidente Donald Trump se encuentra esta idea: tomó una pequeña cantidad de dinero, en forma de préstamo de su padre, Fred, y la convirtió en miles de millones de dólares.

"Toda mi vida realmente ha sido un 'no' y luché por ello", dijo Trump a una multitud en New Hampshire en octubre de 2015. "No ha sido fácil para mí, no ha sido fácil para mí. Y ustedes saben que empecé en Brooklyn, mi padre me dio un pequeño préstamo de un millón de dólares".

Si bien la idea de que Trump se retratara a sí mismo como una especie de historia de pobre a ricos era siempre ridícula: su padre era un hombre de medios considerables y un préstamo de 1 millón de dólares no es exactamente un cambio menor, convenció a muchas personas que Trump era como ellos. O, más exactamente, lo que aspiraban a ser. Él fue, y es, para muchos, la encarnación viva del sueño americano.

Es por eso que esta historia publicada por The New York Times el martes por la noche, que detalla una serie de evasiones fiscales que Trump y su padre utilizaron a lo largo de los años es tan devastadora. La pieza es larga y muy detallada, pero sus líneas más devastadoras, según la idea del presidente como, esencialmente, un hombre hecho a sí mismo, son estas:

"A la edad de 3 años, Trump ganaba 200.000 dólares al año en dólares de hoy del imperio de su padre. Era millonario a la edad de 8 años. Cuando tenía 17 años, su padre le había dado la propiedad parcial de un edificio de 52 apartamentos. "Poco después de que Trump se graduara de la universidad, estaba recibiendo el equivalente de 1 millón de dólares al año de su padre. El dinero aumentó con los años, a más de 5 millones al año en sus 40 y 50 años".

¿Y recuerdan ese préstamo de 1 millón de dólares del que Trump habló tanto en la campaña? El Times informa que el préstamo total de Fred Trump a su hijo Donald fue en realidad de 60,7 millones o, y prepárense aquí, de 140 millones en el dinero de hoy. (El Times estima que la cantidad total de dinero que Trump recibió de las posesiones de su padre se estima en más de 400 millones).

La verdad, como quedó al descubierto en los informes del Times, que incluyó la revisión de más de 100.000 páginas de documentos financieros, es que Donald Trump nació en una familia muy rica y, a través de una serie de complicadas maniobras fiscales, muchas de las cuales, en el mejor de los casos, eludieron la ley, fue impulsado hacia arriba por el pesado apoyo financiero de su padre.

"Mientras que Fred Trump ayudó a financiar la acumulación de riqueza, Donald Trump, maestro promotor de sí mismo, los convirtió en una narrativa seductora", dice la historia del Times. "El dinero de Fred Trump, por ejemplo, ayudó a construir Trump Tower, el talismán de privilegio que estableció a su hijo como un jugador importante en Nueva York. Pero Donald Trump reconoció y explotó el poder icónico de Trump Tower como un lugar principal tanto para 'The Apprentice' como su campaña presidencial".

Si bien la Casa Blanca no ofreció ningún comentario oficial al Times para la historia, publicaron una declaración después de su publicación. "Hace muchas décadas, el IRS revisó y aprobó estas transacciones", dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. "La credibilidad del New York Times y otros medios de comunicación con el pueblo estadounidense se encuentra en un punto más bajo porque se consumen con el ataque al presidente y su familia 24/7 en lugar de informar de las noticias".

El miércoles por la mañana, Trump tuiteó: "The Equivocado New York Times hizo algo que nunca había visto hacer. Utilizaron el concepto de 'valor del dinero en el tiempo' para hacer una pieza muy vieja, aburrida y a menudo contada por mí. Es más, esto significa que el 97% de sus historias sobre mí son malas. ¡Nunca me recuperé de una mala elección electoral!".

El abogado de Trump, Charles Harder, respondió a la historia del Times en una declaración: "Las acusaciones de fraude y evasión de impuestos del New York Times son 100% falsas y altamente difamatorias", dijo Harder, según el periódico.

El hermano de Trump, Robert, también defendió a sus padres en nombre del presidente y sus hermanos, y dijo: "Se presentaron todas las declaraciones de impuestos correspondientes a las donaciones y los impuestos correspondientes, y se pagaron los impuestos requeridos. El patrimonio de nuestro padre fue cerrado en 2001 por el Servicio de Impuestos Internos y las autoridades fiscales del estado de Nueva York, y el patrimonio de nuestra madre se cerró en 2004".

A lo largo de la campaña de 2016, y durante sus 19 meses como presidente, el misterio más grande que rodea a Trump fue su negativa a publicar cualquiera de sus declaraciones de impuestos. Al hacerlo, se convirtió en el primer candidato presidencial de un gran partido y el primer presidente en no liberar ninguna de sus ganancias en la era moderna.

Trump insistió en que la razón por la que se negó a dar a conocer sus declaraciones fue que actualmente se encuentra bajo una auditoría fiscal del Internal Revenue Service. (A Trump no se le prohibió publicar sus declaraciones debido a la auditoría; Richard Nixon, como presidente, dio a conocer sus declaraciones de impuestos en 1973 incluso cuando estaba siendo auditado).

Después de que Trump ganara las elecciones, la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway pareció abandonar por completo la defensa de "él está bajo auditoría". "Hemos litigado esto durante las elecciones", dijo Conway. "A la gente no le importó. Votaron por él y me dejaron aclarar esto: la mayoría de los estadounidenses están muy concentrados en cómo serán sus declaraciones de impuestos mientras el presidente Trump está en el cargo, no en cómo son las suyas".

No estaba claro entonces, y tampoco lo está ahora, cómo Conway llegó a las conclusiones de que "a la gente no le importaba" que Trump nunca había publicado ni siquiera el resumen más básico de sus declaraciones de impuestos. No hubo ninguna pregunta en la encuesta de salida de 2016 que preguntara cuánta influencia tuvo, en su caso, la negativa de Trump a publicar sus declaraciones en la votación.

La noticia más reciente que hemos tenido sobre los impuestos de Trump se produjo el Día de los Impuestos, el 17 de abril. "El presidente presentó una extensión para su declaración de impuestos de 2017, al igual que muchos estadounidenses con declaraciones complejas", dijo Sanders en un comunicado en ese momento. "Presentará su declaración de impuestos antes de la fecha límite de extensión del 15 de octubre de 2018".

¡Para lo que quedan 12 días!

Pero no contengan la respiración porque viene el 15 de octubre. Trump reconsiderará repentinamente su posición pasada de no divulgación de sus impuestos. (La última declaración pública de la Casa Blanca sobre todo esto es que Trump sigue siendo auditado)

Durante mucho tiempo hemos sospechado que la verdadera razón por la que Trump está dispuesto a aceptar la publicidad negativa que acompaña a su política de libro cerrado en sus declaraciones de impuestos es que esa historia es mucho menos dañina que la que se desencadenaría si Trump realmente hiciera públicos sus pagos de impuestos.

La creencia más común era que la liberación de sus ganancias expondría el hecho de que Trump es mucho menos rico de lo que ha afirmado durante mucho tiempo. Algunos sugirieron que sus declaraciones de impuestos podrían revelar vínculos con oligarcas o bancos rusos que alimentarían la idea de que Trump estaba de alguna manera influenciada o era propiedad de una potencia extranjera.

Lo que la historia del Times deja en claro es que al menos una de las razones principales por las que Trump nunca puede liberar sus devoluciones, o, al menos, una razón importante, es que al hacerlo implosionaría el mito de que él mismo se había levantado y por pura fuerza de voluntad se hizo multimillonario.

Ahora sabemos, gracias al notable informe del Times, que el éxito de Trump fue impulsado y financiado por el dinero de su padre. Que es una historia menos inspiradora, si no menos estadounidense.