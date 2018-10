Informe del FBI sobre Kavanaugh será leído por senadores de EE.UU. este jueves

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – Senadores de Estados Unidos comenzarán a leer en la mañana de este jueves los resúmenes de la investigación del FBI sobre Brett Kavanaugh, el nominado del presidente Trump a la Corte Suprema de Justicia, según le dijeron a CNN fuentes del Congreso.

Se espera que el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, sea el primero en leer los resúmenes, seguido por la principal demócrata en la comisión, la senadora Dianne Feinstein de California.

Lo que estará incluido en los resúmenes y el momento exacto de la lectura se determinará la noche de este miércoles. Por su parte, la Casa Blanca espera recibir los resultados de una investigación del FBI sobre antecedentes de Kavanaugh "pronto", según le dijeron funcionarios a CNN. Hasta la tarde de este miércoles, los documentos –sobre los cuales varios senadores clave han dicho que están esperando para decidir cómo votar– aún no habían llegado. Las fuentes indican que el Senado podría recibir físicamente la investigación en la noche del miércoles pero la lectura comienza el jueves por la mañana.

El futuro de la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema parece estar en suspenso mientras los legisladores clave esperan los hallazgos del FBI, luego de un día en que se les pidió que respondiera a la burla de Trump contra Christine Blasey Ford, la mujer que acusó a Kavanaugh de agresión sexual.

El FBI entrevistó a más personas este miércoles como parte de su investigación sobre las denuncias contra Kavanaugh por agresión sexual y conducta sexual inapropiada, le dijo a CNN una persona con conocimiento de las entrevistas. El martes se conoció que el FBI ampliaría la investigación acerca de las acusaciones de Ford, más allá de las cuatro entrevistas iniciales que la Casa Blanca ordenó que se realizarán.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, tomó el paso administrativo de presentar el cierre de debate este miércoles, una medida que configura la votación de procedimiento por la nominación de Kavanaugh para el viernes y el voto final para el el sábado.

Tres republicanos que serán cruciales para decidir el destino de Kavanaugh criticaron a Trump este miércoles, después de que el mandatario lanzara un ataque contra Christine Blasey Ford, quien testificó ante la Comisión Judicial del Senado la semana pasada. La burla que hizo Trump sobre Ford en mitin de campaña en la noche Dell martes intensificó la presión política sobre los senadores Jeff Flake de Arizona, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, mientras consideran cómo votarán.

Collins le dijo a Manu Raju de CNN que los comentarios estaba “simplemente mal". Sin embargo, no reveló si estos afectarían su voto.

Murkowski sostuvo que los comentarios de Trump fueron “totalmente inapropiados y, en mi opinión, inaceptables”. Cuando se le preguntó si el ataque del presidente influiría en su voto, ella respondió: “Lo estoy teniendo todo en cuenta”.

Flake, cuyas reservas sobre Kavanaugh llevaron a Trump a solicitar la semana pasada una verificación de antecedentes complementaria sobre su candidato, también condenó los comentarios del presidente.

“Pensé que era obviamente insensible y espantoso, francamente. No hay tiempo ni lugar, pero en particular, discutir algo tan sensible en un mitin político es simplemente incorrecto”, le dijo Flake a Raju de CNN.

Aunque, aclaró Flake, el ataque del presidente no influiría en su voto.

Hablando en un mitin de campaña en la noche de este martes, Trump puso en duda el testimonio de Ford ante la Comisión Judicial del Senado al burlarse de ella por no saber las respuestas a preguntas como la manera en que había llegado a la fiesta de la escuela secundaria en la década de 1980, donde dice que Kavanaugh la agredió sexualmente, una denuncia que el juez ha negado en repetidas ocasiones.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, desestimó la opinión generalizada de que Trump se burlaba de Ford. Ella dijo que simplemente él estaba “señalando los hechos” y se quejó de que tanto Ford como Kavanaugh eran “víctimas” de un complot demócrata para arruinar la nominación.

“Nadie está buscando si las acusaciones hechas se corroboran. Cada evidencia y los hechos que hemos visto en este momento han apoyado el caso del juez Kavanaugh”, afirmó Sanders.