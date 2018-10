Las dietas detox como la de Alejandro Sanz, ¿de verdad funcionan?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN en Español) - "Detox de 21 días... día 1 (tengo hambre) día 2 (me muero de hambre) día 3 (no siento las piernas) mañana os cuento más". Estas palabras fueron publicadas en la cuenta oficial de Twitter del cantante español Alejandro Sanz el 26 de septiembre y levantaron toda una polvareda: más de 1.200 respuestas lleva el mensaje a esta fecha.

El motivo es que muchos le criticaron y alertaron de que esta clase de dietas 'detox', de "desintoxicación", no están avaladas por la gran mayoría de los expertos en nutrición: "Querido Alejandro. Tal vez tengas el corazón partío pero el hígado y los riñones no. "Déjalos que bailen". Los detox sólo depuran el bolsillo. Seguramente tú no lo notes pero quien te sigue y te imita sí", le comentó la nutricionista Griselda Herrero Martín.

Lo cierto es que son muchos los tipos de dietas detox, y muchas las celebridades que las han promocionado (de forma pagada o no) en sus redes sociales. Este mismo mes de agosto hubo una polémica con unos tés detox de la marca Teami. Pero hay más: las cantantes Nicki Minaj y Britney Spears hablaron sobre MateFit, Kim y el resto del equipo de Kardashian publicaron sobre Fit Tea y Flat Tummy, y la actriz Hilary Duff dijo que Lyfe Tea es "un arma secreta".

¿En qué consisten realmente los remedios detox?

Lisa Drayer, nutricionista que escribe para CNN, tiene una respuesta clara: ella explica que, en el caso de los tés, tan solo son hierbas con agua: "Algunos contienen cafeína; otros pueden funcionar como diuréticos o laxantes. Por lo tanto, cualquier pérdida de peso que se produzca se debe al peso del agua y se recuperará rápidamente una vez que las personas dejen de [beber] el té o comiencen a hidratarse nuevamente".

"Son batidos o zumos que contienen básicamente fruta, verdura y algunos contienen otros ingredientes", explicó el nutricionista español Aitor Sánchez, autor de un reputado blog y libro llamado 'Mi dieta cojea' en una publicación en su página web. Él comenta que, por los ingredientes, podrían ser un postre, pero que los jugos se venden prometiendo "cosas super mágicas, como que van a mejorar nuestra salud, nuestra piel, etc.".

El tema es que, en muchos casos, no hay una regulación exhaustiva sobre lo que contienen los remedios detox, y eso preocupa a los médicos en Estados Unidos.

"La FDA no regula estas sustancias", dijo Dina Halegoua-De Marzio, gastroenteróloga y directora del Jefferson Fatty Liver Center en Filadelfia y también profesora asistente de medicina en la Facultad de Medicina Sidney Kimmel en la Universidad Thomas Jefferson. "Realmente, pueden poner lo que quieran en estos tés. Pueden hacer cualquier reclamo que quieran, y no tiene que estar respaldado por ninguna evidencia. Eso los hace muy, muy peligrosos".

Los vendedores de estos suplementos tienden a usar términos generales para describir sus efectos como "apoya un sistema digestivo saludable", dijo Drayer, en contraste con los medicamentos que tienen respaldo científico que pueden afirmar que "disminuyen la presión arterial o el colesterol" y otros beneficios más específicos.

Halegoua-De Marzio, quien es especialista en hígado, ha visto un aumento en el número de pacientes que preguntan sobre formas de desintoxicar sus cuerpos, una capacidad que muchas de estas compañías de pérdida de peso suelen ofrecer.

"Y mi respuesta es, es un órgano", dijo. "Realmente no hay manera de desintoxicar un órgano. El hígado hace un muy buen trabajo por sí solo".

¿Son peligrosos

Sánchez explicó en su video que, en el caso de los jugos, son básicamente eso, jugos, que dejan fuera algunos nutrientes de la fruta y la verdura (como la pulpa). Esto hace que, al tomarlo en forma de jugo, el cuerpo humano toma mayor cantidad de azúcar y menor de fibra.

El peor efecto secundario que una persona puede experimentar al tomar tés detox es la insuficiencia hepática, según Halegoua-De Marzio, pero eso sería extremadamente raro. Los efectos secundarios más comunes incluyen aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial alta, náuseas, vómitos y diarrea.

"En mi opinión, no es un tratamiento efectivo, por lo que no merece ningún riesgo potencial", dijo. Los usuarios "realmente deberían hablar con sus médicos acerca de cualquier suplemento. Debido a que más allá de que no sean efectivos y mis preocupaciones de seguridad, algunos de estos suplementos pueden interactuar con otros medicamentos en los que alguien puede estar tomando".

Por ejemplo, Halegoua-De Marzio dijo que la raíz de valeriana puede interactuar con los relajantes musculares, los medicamentos para el sueño y la ansiedad, así como con los antidepresivos. Las hojas secas de té verde contienen vitamina K, que puede aumentar la coagulación de la sangre, dijo, y grandes cantidades de vitamina K pueden interferir con algunos anticoagulantes.

Sin embargo, Halegoua-De Marzio y Drayer estuvieron de acuerdo en que la persona sana promedio probablemente estará bien bebiendo los tés durante un corto período de tiempo.

"No estoy diciendo que todo lo que sea detox o depurante sea peligroso o no sea sano; lo que estoy diciendo es que no tiene esas propiedades mágicas. Una manzana puede ser igual de detox o más que un jugo. Lo que no tiene es toda esa publicidad y, sobre todo, el precio", agregó Sánchez, quien también comentó en la publicación de Sanz alertándole de que estas dietas solo "depuran tu bolsillo", pues suelen ser de precios altos.

Este experto alertó especialmente de las dietas que se promocionan y están únicamente basadas en la ingesta de estos jugos. "No son completos. No podemos vivir únicamente de frutas y verduras", dijo. "Necesitas proteínas y grasas", agregó. "Estos planes que te dicen que estés una semana a base de ellos son también irresponsables", alertó el nutricionista. "Esos batidos no tienen propiedades adelgazantes, si la gente adelgaza es porque toman solo eso, es decir, toman muy poca cantidad de energía", sentenció.

En resumen, el secreto para estar sano y adelgazar es simple: "comer bien y hacer ejercicio", finalizó Sánchez.

Finalmente, Sanz reculó: el 1 de octubre, volvió a la red social para dejar un mensaje tranquilizador: "Ante la presión de los profesionales de la nutrición, he decidido comerme un sandwich 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ vamos... un poquito de humor. No hago dietas sin supervisión prof. y sí siento las piernas.

Pdta: este tuit lo puso mi nutriólogo, mi abogado, mi asesor de imagen y un notario".

- Con información de Ben Tinker and Maritza Moulite, de CNN.