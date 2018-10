El mejor bar del mundo de 2018 está... a punto de cerrar para siempre

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - ¿Quieres probar los cócteles en el lugar votado como uno de los 50 mejores bares del mundo de 2018? Será mejor que te apures.

Dandelyan, un lujoso bar de hotel ubicado en la orilla sur del río Támesis de Londres, fue nombrado el mejor bar del planeta, en una ceremonia celebrada este miércoles en Londres.

Sin embargo, apenas dos días antes, anunció que cerraba sus puertas para siempre.

"Estoy estupefacto", dijo el mixólogo en jefe Ryan Chetiyawardana poco después de aceptar los máximos honores en el equivalente a los Oscar en la industria del bar y admitir tímidamente ante la multitud reunida que estaba "matando" a su aclamado local.

"En cierto modo es lo más apropiado", agregó. "Hemos trabajado muy duro y con tanta pasión y ahora estamos en la cima de la industria".

El cierre del año que viene de Dandelyan, que ocupa la planta baja del hotel de nombre extraño (Mondrian London Hotel at Sea Containers), decepcionará a las legiones de fanáticos que acuden al lugar poco iluminado, aunque un tanto temerario para imaginar sus creaciones botánicas.

'Innovar y desafiar'

Pero Chetiyawardana, también conocido como el señor Lyan, dijo que su equipo de 32 miembros crearía un nuevo bar, una renovación que espera "aliente a otros a innovar y desafiar" en la industria de las bebidas.

O quizás envíe a los clientes de vuelta a los brazos de camisa blanca del ganador del premio al mejor bar de 2017 y al subcampeón de este año, el American Bar at the Savoy.

En contraste con el breve ciclo de vida de Dandelyan, el American Bar ha brindado cócteles clásicos durante más de 125 años.

Pese al inminente cierre de su proveedor de bebidas alcohólicas de primera categoría, la preeminencia de Londres en este mundo de los bares sigue siendo inigualable, según el ranking de 2018. La capital del Reino Unido posee 10 de los 50 mejores bares, en comparación con los seis de su rival más cercano, Nueva York.

Pero el dominio a los dos lados del Atlántico podría enfrentar duros desafíos en los próximos años. El tercer premio de este año al elegante y majestuoso Manhattan, de Singapur, es el último presagio de una escena de cócteles de potencia mundial en la ciudad asiática.

Singapur se adjudicó cinco lugares en el top 50, con Atlas, especialista en gin y champaña, en el número ocho, Native en el puesto 13, Operation Dagger en 23 y 28 Hong Kong Street en el número 34.

El contingente de Londres se completó con el Connaught Bar en el número cinco, Bar Termini (6), The Oriole (17), Coupette (18), Scout (28), Three Sheets (29), Happiness Forgets (35) y el joven Swift (46).

Lista exclusiva de bares

En el número cuatro de la lista, el bar de más alto rango de Nueva York (y el de América del Norte) es The NoMad, un local de cócteles ubicado en un hotel del mismo nombre. Tras él, en el nueve, se aprecia la leyenda de Greenwich Village, Dante. Le siguen Attaboy (15), el exganador The Dead Rabbit (16), Employees Only (26) y BlackTail (41).

La creciente presencia de Asia en el resumen de Best Bars fue mejorada con Hemingway de Hong Kong en el número 10, la entrada más alta de la lista. Otros bares notables de la región incluyen High Five de Tokio (12) y el clásico de Shanghai Speak Low en el puesto 20.

La amada Black Pearl, de Melbourne, fue nombrada como la mejor en Australasia en el número 30, Florería Atlántica en Buenos Aires se llevó el decimocuarto lugar y el premio al mejor de Sudamérica. Central Station, un bar con temática ferroviaria en Beirut, fue nombrado la mejor en el Medio Oriente y África.

¿No ves tu bar favorito en la lista completa? William Drew, editor de grupo de los 50 mejores bares con sede en el Reino Unido, dice que si bien los estándares de venta de bebidas alcohólicas parecen estar aumentando en todo el mundo, impresionar a los 510 jueces anónimos de los premios es un poco difícil.

"Es inevitablemente una lista muy exclusiva por su naturaleza", dijo a CNN. "Si tu bar local se convirtió en un destino para la gente de todo el mundo, entonces podría estar en la lista. Pero debe ser más que el favorito de unos pocos locales. Necesitas construir una reputación que cruce las fronteras", agrega.

Además, dice el ganador de este año, Chetiyawardana, no está mal estar ubicado en la capital del Reino Unido.

"Londres es, de lejos, la mejor ciudad de comida y bebida del planeta", indicó.

