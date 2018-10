¿Podría tener Argentina un nuevo ‘boom’ de Hollywood debido a la crisis?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

Después de la gran crisis económica del 2001 y 2002, el cine extranjero explotó y aterrizó en Argentina para filmar películas de Hollywood, pero con el tiempo el país se volvió un lugar caro para las producciones

Así lo explica Mariano Cukar, uno de los jefes de locación más destacados del país y cuya trayectoria incluye películas exitosas como El Clan, Nueve Reinas, The Revenant y Ant-Man and the Wasp

Cukar anticipa que la crisis que ahora atraviesa Argentina también es una posibilidad para que los directores de Hollywood regresen a filmar en el país. Escucha aquí la entrevista con CNN Radio