Los 'millennials' hispanos: más importantes para la economía de EE.UU. de lo que creemos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Cada día hay más razones en Estados Unidos para estar seguros de que el protagonismo de “lo hispano”, de “lo latino” no solo crece, sino que se convierte en tendencia.

Por un lado, la demografía apuntala a esta población, pero también las persona en su amplia mayoría –aunque a veces los discursos de algunos políticos nos hagan dudar de esa realidad–, apoyan y se encuentran muy cómoda con dicha influencia cultural.

Justamente, hablamos de este tema en el más reciente programa de GloboEconomía. Y para abordarlo invitamos a Victoria Gaytan, directora de Programa en Global Americans, un "think tank" y autora de un interesante artículo en la revista Fortune sobre el protagonismo económico de los "millennials" hispanos en Estados Unidos, también conocidos como "hispennials", ya que son más de 15 millones: o seis de cada 10 hispanos en el país.

Los datos y la descripción de Victoria son estimulantes y ciertamente espectaculares. Según el Centro de Investigación Pew, en EE.UU. los hispanos somos ya casi 60 millones. Pero, el promedio de edad es ahora mismo 28 años. Entre 2000 y 2016, dos terceras partes de los trabajadores que ingresaron a la fuerza laboral tienen ascendencia hispana.

Por eso, lo que compran y ven los 15 millones de hispanos “millennials” que viven aquí es cada día mas importante. Con un detalle que no pasa inadvertido para las grandes empresas de consumo: por ejemplo, los "hispennials" toman dos veces mas café en Starbucks que el resto de estadounidenses, y gastan un promedio anual per cápita de 1.200 dólares en Amazon y Sephora.

Todo lo anterior hace que el marketing de las grandes corporaciones esté cambiando su manera de abordaje y “vigile” cada vez más de cerca a un colectivo que no solo es importante por su peso en el total, sino que además marca tendencia.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET.