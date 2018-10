Una de cada tres estudiantes británicas con uniforme es acosada sexualmente, según investigación

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Londres (CNN) - Una tercera parte de las niñas británicas ha sido acosada sexualmente mientras lleva uniforme escolar, según un informe de una organización benéfica infantil.

De acuerdo con la encuesta de Plan International UK, las niñas con uniforme escolar fueron víctimas de tocamientos, miradas o silbidos no deseados.

Las estudiantes sintieron que el uniforme las convertía en un objetivo, y dijeron sentirse "objetos o fetiches sexuales" de hombres mayores. Una de cada 8 dijo que sintió esa atención sexual pública por primera vez a los 12 años, y algunas incluso desde los 8 años.

El informe incluye relatos de varias jóvenes que describieron cómo los hombres intentaban fotografiarles la falda o tocarlas en el transporte público.

"Llevaba mi uniforme escolar, mi uniforme de primaria, y un tipo me tocaba el claxon, no me daba la vuelta y seguía tocando la bocina, así que me incitó", dijo Zanele, de 20 años y residente de Manchester.

"Ya no tengo permiso de salir con mi uniforme. Mi madre dice que me veo mayor de lo que soy", comentó Nyasha, de 14 años, de Belfast.

Según la investigación, una de cada 7 niñas había sido seguida mientras llevaba su uniforme escolar, mientras que el 8% dijo que algún extraño les tomó una foto sin su permiso.

El informe, que entrevistó a 1.004 niñas y mujeres de 14 a 21 años en Gran Bretaña, también descubrió que dos terceras partes de las estudiantes experimentaron atención sexual o contacto físico en un espacio público.