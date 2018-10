Google lanza su smartphone Pixel 3, una tablet y Home Hub, su pantalla inteligente

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Google está lanzando una versión actualizada de su teléfono Pixel de gama alta con nuevas características para la cámara, además de una tableta Chrome OS y su primer dispositivo de pantalla inteligente con el Asistente de Google.

Dicho de otra manera: Google apunta al iPhone, el Surface Pro y el Echo Show.

La compañía anunció este martes el nuevo Pixel 3, Pixel Slate y Google Home Hub. Los tres son aportes a su línea "Hecho para Google" y se anunciaron en un evento para la prensa en la ciudad de Nueva York.

El trío representa la última actualización de la división de hardware de dos años y medio de Google, que finalmente está creando una marca de dispositivo de Google única y cohesionada.

"Nos dimos cuenta de que si queríamos impulsar la innovación, realmente necesitábamos tener un esfuerzo de hardware enfocado", dijo Rick Osterloh, vicepresidente de hardware de Google, a CNN Business durante una primera mirada a los nuevos productos. "Eso significó combinar lo mejor de la tecnología de Google, nuestra inteligencia artificial, nuestro software y todo el hardware que estamos construyendo, para crear una excelente experiencia de usuario", detalló.

El lanzamiento de un dispositivo con un micrófono siempre encendido y una cámara llega en un momento crítico para la empresa. Este lunes, Google reconoció una vulnerabilidad previamente no revelada que tenía el potencial de exponer las cuentas de Google+, pero no se encontró evidencia de una falta. La empresa no mencionó el tema en el evento.

Pixel 3 y Pixel 3 XL

En el centro del ecosistema de hardware de Google se encuentra el nuevo Pixel 3, un elegante dispositivo Android que viene en dos tamaños (regular y XL) y tres colores (negro, blanco y rosa pálido).

Para esta actualización, Google ha mantenido los teléfonos del mismo tamaño pero ha agrandado las pantallas al acercarlas a los bordes del teléfono. El Pixel 3 cuesta 799 dólares y su pantalla de 5,5 pulgadas es 5% más grande que su predecesora. El Pixel 3 XL tiene una pantalla de 6,3 pulgadas que es 10% más grande que la versión anterior y cuesta 899 dólares. Aparte de su tamaño, los dos dispositivos comparten todas las mismas características. Google también ha agregado la carga inalámbrica a ambos teléfonos.

El principal atractivo de Pixel 3 es su fotografía. Hay una nueva lente selfie de gran angular en la parte frontal para tomas grupales, pero a diferencia de otros teléfonos en el rango de precios, Pixel no ha agregado una segunda cámara orientada hacia atrás. En su lugar, se centra más en la fotografía computacional: mejoras de las fotos basadas en software.

"Tenemos a los mejores científicos de imágenes del mundo trabajando en nuestra tecnología de cámara, y han estado trabajando en problemas similares para Google durante 20 años", dijo Osterloh. "La primera búsqueda de imágenes vino de este grupo tecnológico".

El software del Pixel 3 encuentra automáticamente la mejor opción entre varias fotos, como una en la que el sujeto sonríe con los ojos abiertos. Un modo nocturno combina varias fotos en una imagen más brillante, y un super zoom hace lo mismo para armar una escena más nítida y lejana.

Mientras tanto, Google Lens, la aplicación de reconocimiento de imagen de la compañía, ahora está integrada en la aplicación de la cámara, y el Asistente de Google contestará llamadas de números desconocidos con respuestas pregrabadas y transcripciones de la conversación.

Para presentar la cámara, Google ha contratado a la famosa fotógrafa Annie Leibovitz para que tome fotos en todo el país inspirando a personas y lugares. La compañía dará a conocer la serie de fotos en el futuro.

Google Home Hub

La evolución de los parlantes inteligentes parece incluir pantallas.

Amazon fue el primero con su Echo Show. Google se asoció con otras empresas a principios de este año para los altavoces con pantalla y la interfaz de voz de Google Assistant. Y este lunes, Facebook anunció Portal, su propio dispositivo de pantalla inteligente diseñado específicamente para videollamadas.

Ahora Google ha creado su propia "pantalla inteligente", el Google Home Hub, de 149 dólares. En general, el dispositivo tiene la mayoría de las mismas funciones que las pantallas inteligentes de Google Assistant. El dispositivo, que viene en tres colores, parece un phablet montado en un altavoz bluetooth.

El plan de negocios de Google para la línea Home es ganar dinero no solo vendiendo los dispositivos, sino también con servicios de suscripción como YouTube Music, dijo Osterloh. A partir de ahora, la compañía no está discutiendo cómo colocar anuncios en los dispositivos, o cómo está recolectando o usando datos.

"Donde quiera que vaya en el futuro, quién sabe, pero nuestro objetivo principal es asegurarnos de dar un gran valor a los usuarios y ponerlos en control", dijo.

Otros gadgets

Google también anunció el Pixel Slate (a partir de 599 dólares), una gran tableta de Chrome OS dirigida a profesionales. El Chromecast tiene un aspecto ligeramente nuevo, pero aún costará 35 dólares y realizará las mismas tareas de transmisión. También hay un soporte con forma de Mickey Mouse para el altavoz inteligente habitual de Google Home, diseñado para niños a los que les gusta usar el asistente de voz y jugar juegos de voz.