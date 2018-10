Julieth Restrepo sobre lo que significa interpretar a la esposa de Pablo Escobar

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Ella lo vendió todo en su natal Colombia, empacó su vida en sus maletas y con una visión entre ceja y ceja, partió hasta la "ciudad de los sueños", Los Ángeles.

Como la mayoría de los actores, productores y directores, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, el objetivo apunta a California. Para Julieth Restrepo no era diferente. La actriz colombiana no solo quería llegar a la ciudad, establecerse, sino entrar y conquistar a ese monstruo de la pantalla grande con nombre de Hollywood.

Y tres años después de su llegada, Restrepo comparte pantalla con dos ganadores del premio Oscar: Javier Bardem y Penélope Cruz.

“Tu siempre sueñas con trabajar algún día o con Javier (Bardem) o con Penélope (Cruz) y la vida me dio este chance y luego Peter Sarsgaard y todo es como surreal”, dijo Restrepo a Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en Español, desde su casa en Los Ángeles.

¿La historia? Una que para un colombiano, y más aún para un oriundo de Medellín -como Restrepo- puede ser delicada: la vida de Pablo Escobar.

"Loving Pablo", dirigida por el cineasta español Fernando León de Aranoa ("Mondays in the Sun", "Amador", "A Perfect Day"), pone en pantalla la vida de Pablo Escobar, el hombre que sembró el terror en Medellín durante la década de los ochenta y noventa.

“Sabía que por ser colombiana (la película) me iba a impactar de muchas maneras y por otro lado como actriz pues iba a cambiar mi vida también de muchas otras maneras”, dijo Restrepo.

Pero la historia de Pablo Escobar se ha contado en decenas de oportunidades en libros, novelas y películas. ¿Qué hizo a "Loving Pablo" especial como para que Restrepo aceptara el papel?

“Evidentemente cuando te mencionan Javier Bardem y Penélope Cruz dices: ‘claro, ya, sí’, cuando te hablan de Pablo Escobar, uno como colombiano cierra los ojos y dice: ‘¿qué historia vamos a contar?’, entonces, ahí ya pude ver el guión, pude ver de qué se trataba más, y vi un punto de vista que nunca había visto porque lo cuenta Virginia Vallejo, el personaje de Penélope, entonces esto desde el punto de vista de una mujer yo nunca lo había visto”, dijo.

En "Loving Pablo", Restrepo interpreta a María Victoria Henao (quien luego se cambió el nombre a María Isabel Santos), la viuda de Pablo Escobar, interpretado por Javier Bardem.

La cinta está basada en la autobiografía de la periodista Virginia Vallejo, "Amando a Pablo, odiando a Escobar". En la misma cuenta detalles de cómo se enamoró de Pablo Escobar y las consecuencias de su acercamiento al que fue uno de los hombres más buscados del mundo.

La cinta, que se desarrolla en los años 80, toma la premisa del libro y desarrolla la historia de amor –y horror– que vive Vallejo y Medellín a manos de Escobar.

"El guión es una versión muy ajustada a lo que cuenta Virginia (Vallejo) en su libro, que además ella tiene un humor muy particular y tiene una manera de moverse por la historia de Pablo (Escobar) muy fascinante de alguna manera. Ella es única. Yo primero leí el guión y luego empecé a leer su libro entonces pude confirmar y hacer como match de las cosas", explica.

Sin embargo, ni la historia de Escobar, ni trabajar con Bardem y Cruz, fue uno de los alicientes para que la actriz decidiera aceptar este papel, uno que dice fue un sueño hecho realidad. La verdadera razón fue su director.

“Dije, ‘no me importa Javier Bardem, no me importa Penélope Cruz, yo quiero trabajar con este hombre’ (refiriéndose a Fernando León de Aranoa), y esa fue una de las cosas que más me agarró porque creo que nunca había tenido del chance de haber trabajado de una manera tan intensa en un call back con un director tan meticuloso, donde yo dije: ‘yo quiero es aprender de la mano de él’, y esa sí fue una de las cosas que más me enamoró del proyecto y por eso la ansiedad se hacía cada vez más grande, porque yo decía: ‘¡quiero que me elija! ¡quiero que él me dirija!’ y ya cuando pasó sí dije que fue la mejor decisión haberlo hecho”, recuerda.

"Es difícil nuestra historia, este pasado que tenemos como colombianos y el nombre de Pablo (Escobar) en el mundo como que sigue pesando, pero cuando ves que en una película lo hacen de una manera tan bien, como que dices: 'bueno, esto va a hacer que el mensaje sea claro y la gente entienda que esto no es un homenaje, sino que es una manera de decir 'esta es la historia, conozcámosla para no repetirla'", agrega.

"Loving Pablo" estrenó en algunas salas de cine de Estados Unidos, el pasado 5 de octubre, y estará disponible a finales de mes en salas de cine en Colombia.

Restrepo, que también estrena el 18 de octubre la cinta "Doble", se encuentra trabajando en un proyecto independiente "Echo the series", que financia a través de una campaña de Indiegogo.

"'Echo the series' es una serie web que escribimos, desarrollamos y creamos con Zenith Ander(...) y con esta necesidad de crear y de no esperar que alguien nos dé el trabajo, dijimos: 'vamos a hacer algo, esta es la idea, esta es la historia, vamos por ella'", dijo la actriz.

¿Qué enseñanza la dejó a Restrepo interpretar a la esposa de Escobar? ¿Cómo es darle vida a un personaje del que se conoce poco? No te pierdas la entrevista completa en el episodio 68 de Zona Pop CNN.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí. Y si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.