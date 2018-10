¿Es posible que el Apple Watch de Khashoggi haya registrado su supuesto asesinato? Esto dicen los expertos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Expertos rechazaron las afirmaciones de que una grabación del presunto asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi pudo haberse transmitido por medio de su Apple Watch.

El diario turco Sabah reportó el sábado que Khashoggi encendió la función de grabación de su Apple Watch antes de entrar en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, el 2 de octubre, y que cortes de audio de su "interrogatorio, tortura y asesinato fueron registrados en audio y enviados tanto a su teléfono como a iCloud".

CNN no pudo verificar de forma independiente el reporte de Sabah y estaba buscando comentarios tanto de funcionarios de Arabia Saudita como de Turquía. Arabia Saudita niega con firmeza cualquier relación con la desaparición de Khashoggi y dice que este abandonó el consulado por la tarde.

Lo que sabemos del Apple Watch de Khashoggi

La prometida de Khashoggi dice que él llevaba un Apple Watch cuando entró al consulado el 2 de octubre, le dijo un amigo del periodista a CNN.

Una foto de Khashoggi, crítico del gobierno de Arabia Saudita, tomada en mayo de este año lo muestra claramente llevando un Apple Watch con una marca roja en el dispositivo, lo que indica que se trata de un modelo de tercera generación, que cuenta con la opción de conexión de datos LTE.

Pero el sitio web de Apple indica que una conexión celular no se encuentra disponible para estos relojes inteligentes en Turquía. Y otra página dice que "para un Apple Watch no es posible desplazarse fuera del área de cobertura de la red del operador del usuario". Pruebas realizadas por CNN confirman que un Apple Watch con un plan de datos de otro país no funciona en Turquía.

A diferencia de con el iPhone, la compañía dice que no existe un modelo de Apple Watch para todo el mundo que funcione con todas las bandas celulares utilizadas en todo el planeta.

Sin embargo, si un Apple Watch está conectado a un iPhone vía Bluetooth o una red Wi-Fi previamente utilizada, el sitio web de Apple dice que el usuario puede seguir utilizando "todas las funciones de su Apple Watch, incluso si el celular no está disponible". Entre esas funciones están las aplicaciones de terceros que pueden grabar audio desde el Apple Watch.

Esto significa que incluso sin conexión de datos, si Khashoggi llevaba su Apple Watch, es teóricamente posible que él pudiera estar transmitiendo audio a su iPhone vía Bluetooth (sería increíblemente poco inteligente que alguien como Khashoggi, en autoexilio desde Arabia Saudita, se conectara al Wi-Fi del consulado).

Pero expertos en seguridad y tecnología dicen que es poco probable que los datos de audio pudieran viajar vía Bluetooth desde su Apple Watch dentro del consulado hasta su prometida en el exterior debido a que ese sistema de transmisión cuenta con un rango corto.

Robert Baer, analista de inteligencia y seguridad de CNN, dijo en Anderson Cooper 360 que él cree que cualquier grabación de audio desde el interior del consulado podría provenir únicamente de equipo colocado por el gobierno turco en el edificio.

"Creo que lo que ocurrió, claramente, es que los turcos tienen micrófonos en el consulado saudí, tienen transmisores", dijo Baer.

"Los turcos no confían en ningún diplomático y han estado en la mayoría de las embajadas y consulados en Turquía y escuchan lo que ocurre. Y si de verdad hay grabaciones que prueben que fue asesinado, creo que probablemente así fue como lo supieron. Pero los turcos son muy reacios a admitirlo".

Un exdiplomático turco con conocimiento de las operaciones de seguridad de Turquía dijo que estaba de acuerdo con Baer. Dijo que le sorprendería si Turquía no tuviera equipo de grabación en el consulado saudí y otras embajadas críticas. "Lo del Applee Watch es solo una distracción tonta", dijo.

¿Cómo se desbloqueó el dispositivo?

Una inexactitud evidente en el reporte de Sabah es que dice que los atacantes de Khashoggi trataron de desbloquear el Apple Watch con múltiples intentos de ingresar la contraseña, para finalmente utilizar su huella digital y así desbloquear el dispositivo.

El Apple Watch no cuenta con la misma tecnología de reconocimiento de huella digital, "Touch ID", que el iPhone y el iPad.

Si los archivos de audio de la terrible experiencia de Khashoggi se transmitieron del Apple Watch a su teléfono, las autoridades turcas habrían necesitado acceder a su cuenta de iCloud. Esto, a su vez, implicaría conocer sus contraseñas, o utilizar un costoso software que los gobiernos usualmente adquieren para burlar la seguridad de Apple y penetrar en un dispositivo.

Apple no ha respondido a múltiples solicitudes de comentario sobre cómo el Apple Watch podría tener un rol en la investigación y si alguna autoridad ha pedido ayuda a la compañía en este caso.

Aunque hay inexactitudes en el reporte de Sabah, la tecnología de dispositivos portátiles ahora es utilizada regularmente en las investigaciones criminales.

En un reciente caso de alto perfil, Apple se opuso a la orden de un juez para ayudar al FBI a acceder a un iPhone perteneciente a uno de los atacantes de San Bernardino, California, con el argumento de que esto amenazaría la seguridad y privacidad de sus clientes.

Al final, agentes lograron acceder al teléfono con ayuda de un tercero. Las autoridades no dieron detalles de lo que se encontró en el teléfono.