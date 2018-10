Senadora Elizabeth Warren publica prueba de ADN con 'fuerte prueba' de ascendencia nativa americana

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La senadora Elizabeth Warren publicó los resultados de un análisis de ADN que muestra que tiene ascendencia indígena americana lejana, en un aparente intento de evitar más preguntas y ataques sobre si será candidata presidencial en 2020. Warren se enfrentó por primera vez al escrutinio de su supuesta herencia indígena americana durante su campaña por un escaño en el Senado en 2012. Pero el presidente Donald Trump ha reavivado y amplificado la controversia al ver a Warren como una posible rival, y se burla de ella con frecuencia con el apodo de "Pocahontas".

Pero Warren ahora tiene documentación para respaldar su tradición familiar: un análisis de sus datos genéticos realizado por Carlos Bustamante, profesor de genética en la Universidad de Stanford y asesor de Ancestry and 23 and Me. En un video, la legisladora demócrata por Massachusetts se ve sentada tras una computadora portátil mientras llama a Bustamante.

"Al presidente le gusta llamar mentirosa a mi madre", le pregunta Warren. "¿Qué dicen los hechos?". Bustamante responde: "Los hechos sugieren que definitivamente tiene un ancestro indígena americano en su árbol genealógico". Warren aparece asintiendo. Trump descartó los resultados de las pruebas de ADN de Warren este lunes y dijo a los periodistas: "¿a quién le importa?" cuando se le preguntó al respecto.

El informe completo está publicado en el sitio web de Warren, junto con otros documentos de apoyo y entrevistas que detallan sus antecedentes. Según el informe, "la gran mayoría de los ancestros identificables (de Warren) son europeos". Sin embargo, el informe agrega: "El análisis también identificó 5 segmentos genéticos como indígenas americanos".

El análisis de Bustamante ubica al ancestro nativo americano de Warren entre seis y 10 generaciones atrás y el informe estima ocho generaciones.

Este lunes, Kellyanne Conway, asesora de Trump, dijo a CNN que el video era "extraño" y descartó los resultados del ADN. "No he visto la prueba", dijo Conway. "Sé que a todos les gusta elegir su ciencia basura y su ciencia sólida dependiendo de la conclusión. Pero no he visto la prueba de ADN y realmente no me interesa", dijo.

El video también trata de comprobar si los orígenes indígenas americanos de Warren influyeron en su avance profesional. Ese tema también lo planteó la Casa Blanca, y la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo: "Lo que la mayoría de las personas considera ofensivo es que la senadora Warren mienta sobre sus antepasados para avanzar en su carrera".

La supuesta herencia de los nativos americanos de Warren fue promocionada por la Facultad de Derecho de Harvard cuando era profesora allí. El video incluye testimonios de las Facultades de Derecho de las Universidades de Harvard, Houston, Pensilvania y Texas en Austin, insistiendo en que el avance profesional de Warren no estaba ligado a ello. Es poco probable que la información disuada al presidente de seguir concentrándose en la controversia que rodea los antecedentes de Warren. En un mitin que aparece en el video de Warren, Trump ofreció donar un millón de dólares para fines caritativos si Warren se hiciese una prueba de ADN "y eso demuestra que es una indígena". Warren tuiteó este lunes por la mañana que Trump podía "enviar el cheque al Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas".

Pero Trump respondió este lunes que "no dijo" que pagaría a Warren un millón de dólares por mostrar los resultados de sus exámenes. "No dije eso. Será mejor que lo vuelvan a leer", dijo a los periodistas fuera de la Casa Blanca. En el mitin de julio donde Trump hizo la oferta original, dijo: "Y le diremos: 'Le daré un millón de dólares, pagados por Trump, a su organización benéfica favorita si realiza el examen y demuestra que usted es una indígena... veremos lo que hace. Tengo la sensación de que dirá que no".

El presidente agregó este lunes que espera que Warren se postule a la presidencia porque será "fácil" de vencer. Warren concluye en el video que el tema "no se trata solo de racismo informal", sino que forma parte de un patrón de "discriminación, abandono y violencia" que las comunidades nativas han enfrentado "durante generaciones".

Abby Phillip, Devan Cole y Leslie Bentz de CNN contribuyeron a este informe.