¿Cómo se apropiará Meghan Markle de la moda de maternidad?

<strong>(CNN) – Cuando se anunció, en noviembre pasado, que el príncipe Enrique y Meghan Markle se casarían, la exactriz se convirtió en una de las mujeres más seguidas por los amantes de la moda. Y no fue solo el vestido de novia lo que despertó el interés: desde entonces, todas sus prendas han sido reseñadas en la prensa, escrutadas por el público y emuladas por mujeres a las que les encantan los abrigos lujosos, los vestidos rectos y trajes elegantes.

Y ahora que la pareja reveló la noticia del hijo que viene en camino, podemos esperar que ese nivel de interés alcance nuevas alturas, como reflexionan los observadores. Entonces, ¿cómo se apropiará Meghan, la nueva incorporación glamurosa de la familia real, de la moda de maternidad?

La figura del embarazo en la alta costura

La pregunta surge en un momento interesante, cuando la moda parece acoger la figura de la mujer embarazada y ampliar la definición de cómo puede presentarse su cuerpo. El mes pasado, la modelo Slick Woods apareció en la portada de octubre de la revista Elle UK con una blusa de puntos que dejaba al descubierto su vientre. Woods también fue una de las dos modelos embarazadas que desfilaron para la muestra de lencería Savage x Fenty de Rihanna, en la Semana de la Moda de Nueva York.

“Presenciamos una celebración de la maternidad en las pasarelas de esta temporada de primavera-verano 2019”, destacó la editora en jefe de Elle UK, Anne-Marie Curtis, a través de un correo electrónico. “(Estaba) la modelo Lily Alridge con su vientre abultado en el show de Brandon Maxwell, también una Arizona Muse embarazada que desfiló con Temperley, en Londres; Gareth Pugh lució en la pasarela una falsa barriga de embarazo con vestidos lavados en ácido y la modelo Valeria García incluso modeló en el desfile de Marta Jakubowski mientras usaba un extractor de leche. No hace falta decir que Meghan Markle tendrá un montón de compañía en la moda”, explicó.

En el mundo real, mujeres que marcan tendencias como Beyoncé, Amal Clooney, Kim Kardashian y –por supuesto– Catalina, duquesa de Cambridge, han demostrado que llevar un niño en el vientre no significa renunciar al sentido propio del estilo y acoger como única opción a la insípida bata sin forma. (Por cierto, ese estilo fue popularizado inicialmente por Lucille Ball, la primera mujer que mostró su embarazo en televisión durante un controvertido episodio de "I Love Lucy" en 1952).

Pero, mientras los diseñadores han vestido a las modelos embarazadas con prendas personalizadas de alta costura, las opciones de ropa de maternidad fuera del mundo de la moda siguen siendo limitadas: no hay marcas importantes que la produzcan. El caso, podría decirse, es que la mayoría de las mujeres usan estas piezas durante un periodo corto y, por lo tanto, son reacias a invertir.

Hecha a la medida

Sin embargo, al ser rica y miembro de la familia real, podemos asumir con seguridad que Meghan no tendrá problemas para encontrar opciones hechas a su medida y estética personal, como ocurrió con su cuñada Catalina, quien utilizó en sus embarazos diseños de Alexander McQueen, Erdem y Jenny Packham.

Ahora, Caryn Franklin, comentarista de modas e identidad, considera que esta renuencia de las grandes marcas a vestir el cuerpo en embarazo le da a Meghan la opción de crear una plataforma para talentos emergentes que sí toman en serio ese mercado.

“Esta es una gran oportunidad para que Meghan resalte un comercio independiente y emergente de ropa de maternidad al mostrar diseños audaces y elegantes durante su día laboral en los últimos meses de su embarazo”, indicó Franklin en un correo electrónico. Al hacerlo, la duquesa de Sussex podría generar nuevas tendencias para las mujeres embarazadas de todo el mundo.

Después de todo, no resulta extraño que una futura madre con el suficiente brillo cambie la forma en que se visten las mujeres embarazadas. En 1961, el diario The New York Times escribió sobre cómo los “colores brillantes y las líneas elegantes” que usaba Jackie Kennedy durante su embarazo “no pasaron desapercibidos para los fabricantes ni las futuras madres”. Y en 1984, Los Angeles Times informó que “la industria de la ropa estaba entusiasmada con la perspectiva de un gran auge en la venta de ropa de maternidad de alta costura” cuando la princesa Diana estaba esperando al príncipe Enrique.

Incluso, parece que dicho efecto no se desvaneció con los años: el mes pasado, eBay reveló que el estilo de maternidad de Catalina, cuando estaba embarazada del príncipe Luis, generó este año más búsquedas en el sitio que cualquier otro miembro de la realeza. (Meghan quedó en segundo lugar.)

Faltando varios meses para que Meghan se convierta en madre, es probable que tengamos algo de tiempo antes de que cambie sus trajes rectos por algo notablemente más espacioso.