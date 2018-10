La dieta ideal para combatir el cambio climático

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

No se trata de eliminar toda la proteína animal, sino de reducirla

Si quieres ayudar al planeta, y a tu salud, pero no estás listo para volverte vegetariano o vegano, hay una dieta para ti: la flexitariana

(CNN) - Es posible que sepas que una dieta basada en plantas puede hacer que te sientas más saludable al reducir el riesgo de obesidad, enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2. Ahora, un estudio sugiere que hay otra buena razón para comer regularmente comidas sin carne. Al llenar tu plato con alimentos vegetales en lugar de alimentos animales, puedes ayudar a salvar el planeta.



MIRA: El cambio climático tiene más efectos para tu salud de los que piensas

El estudio, publicado la semana pasada en la revista Nature, encontró que, como resultado del crecimiento de la población y el consumo continuo de dietas occidentales ricas en carnes rojas y alimentos procesados, el impacto ambiental del sistema alimentario podrían aumentar hasta en un 90% para 2050. Según el autor del estudio, Marco Springmann, del Programa Oxford Martin sobre el futuro de los alimentos en la Universidad de Oxford, "superó los límites planetarios clave que definen un espacio operativo seguro para la humanidad más allá de lo que los ecosistemas vitales de la Tierra podrían volverse inestables".

"Podría conducir a niveles peligrosos de cambio climático con una mayor ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, afectar la función reguladora de los ecosistemas forestales y la biodiversidad ... y contaminar los cuerpos de agua de manera que conduciría a más zonas muertas en los océanos", agregó. Dijo Springmann.

"Si todo el mundo, que sigue creciendo, come más como nosotros, los impactos son asombrosos y el planeta simplemente no puede resistirlo", dijo Sharon Palmer, nutricionista dietética y experta en alimentos y sustentabilidad basada en plantas en Los Ángeles que no estuvo involucrado en la nueva investigación.

Mantener un planeta más saludable requerirá reducir a la mitad la cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos, y mejorar las prácticas y tecnologías agrícolas. Pero también requerirá un cambio hacia más dietas basadas en plantas, según Springmann.

MIRA: El cambio climático podría afectar la producción de cerveza

Como señaló Palmer, "la investigación muestra consistentemente que reducir drásticamente la ingesta de alimentos de los animales y sobre todo comer alimentos vegetales es una de las cosas más poderosas que puedes hacer para reducir tu impacto en el planeta a lo largo de tu vida, en términos de energía requerida, uso de la tierra, efecto invernadero. Emisiones de gases, agua utilizada y contaminantes producidos".

Una dieta a base de carne afecta negativamente al medio ambiente

Puede que sea una sorpresa, pero el estudio de Springmann encontró que la producción de productos animales genera la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los alimentos, específicamente, hasta el 78% de las emisiones agrícolas totales.

Esto, explicó, se debe a las emisiones relacionadas con el estiércol, a sus "bajas eficiencias de conversión alimenticia" (es decir, las vacas y otros animales no son eficientes para convertir lo que comen en peso corporal) y a la fermentación entérica en rumiantes, un proceso que tiene lugar en el estómago de una vaca cuando digiere alimentos que conducen a emisiones de metano.

Los impactos de los productos animales relacionados con la alimentación también contribuyen al uso de agua dulce y las presiones en las tierras de cultivo, así como a la aplicación de nitrógeno y fósforo, que con el tiempo podría llevar a zonas muertas en los océanos, áreas con poco oxígeno donde pocos organismos no pueden sobrevivir, según Springmann.

Para un ejemplo de cómo los alimentos de origen animal se comparan con los alimentos de origen vegetal en términos de efectos ambientales, considere que "la carne de res es 100 veces más intensiva en emisiones que las legumbres", dijo Springmann. "Esto se debe a que una vaca necesita, en promedio, 10 kilogramos de alimento, a menudo de granos, para crecer 1 kilogramo de peso corporal, y ese alimento habrá requerido agua, tierra y fertilizantes para crecer".

MIRA: ¿Es la carne argentina la mejor del mundo? El chef peruano Gastón Acurio responde

Además, las vacas emiten el potente metano del gas de efecto invernadero durante la digestión, lo que hace que las vacas y otros rumiantes, como las ovejas, sean especialmente emisores.

Otros alimentos para animales tienen un impacto menor porque no producen metano en sus estómagos y requieren menos alimento que las vacas, explicó Springmann. Por ejemplo, las vacas emiten aproximadamente 10 veces más gases de efecto invernadero por kilogramo de carne que los cerdos y los pollos, que a su vez emiten aproximadamente 10 veces más que las leguminosas.

Al igual que los animales, las plantas también requieren aportes del ambiente para crecer, pero la magnitud es significativamente menor, explicó Springmann.

"En el sistema agrícola actual, cultivamos plantas para alimentar a los animales, que requieren todos esos recursos e insumos: tierra, agua, combustibles fósiles, pesticidas, herbicidas y fertilizantes para crecer. Y luego les damos las plantas a los animales y los cuidamos de por vida, mientras producen metano y estiércol", dijo Palmer.

La adopción de más dietas a base de plantas podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario en más de la mitad, según el estudio Nature. De acuerdo con Springmann, una dieta basada principalmente en plantas también podría reducir otros impactos ambientales, como los fertilizantes, y ahorrar hasta un cuarto de uso tanto en tierras agrícolas como en agua dulce.

Palmer explicó que "las leguminosas [o legumbres], como los frijoles, las lentejas y los guisantes, son la fuente de proteínas más sostenible del planeta. Requieren cantidades muy pequeñas de agua para crecer, pueden crecer en climas duros y secos, crecen en las naciones pobres y proporcionan seguridad alimentaria y actúan como un fertilizante natural, capturando el nitrógeno del aire y fijándolo en el suelo. Por lo tanto, hay una menor necesidad de fertilizantes sintéticos. Estos son los tipos de fuentes de proteínas en las que necesitamos confiar más a menudo".

Flexitariano: el compromiso saludable para ti y para el planeta

Los expertos están de acuerdo en que si no estás listo para renunciar a la carne por completo, una dieta flexitariana, que es predominantemente basada en plantas, puede ayudar. Esta dieta incluye muchas frutas, verduras y fuentes de proteínas de origen vegetal, como legumbres, soja y nueces, junto con cantidades modestas de aves de corral, pescado, leche y huevos, y pequeñas cantidades de carne roja.

Las dietas vegetarianas y veganas darían como resultado emisiones de gases de efecto invernadero aún más bajas, pero una dieta flexitariana "es lo menos estricto que es saludable y reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente para que nos mantengamos dentro de los límites ambientales", según Springmann.

Palmer dijo que "aunque las dietas veganas, seguidas de las vegetarianas, están vinculadas con los impactos ambientales más bajos, no todos están interesados ​​en adoptar esos estilos de vida. Pero todos pueden adaptarse más a una dieta flexitaria. No significa que tengas que renunciar a la carne por completo, pero sí reducir significativamente su ingesta".

La nutricionista dietista registrada Dawn Jackson Blatner lo describió de esta manera: "Un flexitariano es realmente alguien que se despierta con la intención de ser más vegetariano. Es diferente de vegetariano en que hay algo de flexibilidad".

MIRA: Tres destinos turísticos ideales para vegetarianos y veganos

¿Te gustaría ser un flexitariano?

Para comenzar con una dieta flexitariana, aquí hay un ejemplo de un plan de tres días, cortesía de Blatner. Notarás que algunas comidas tienen la opción de una proteína de origen vegetal o una proteína de origen animal. Elige la planta tan a menudo como puedas, y pronto serás un flexitariano de nivel experto con más de 15 comidas sin carne por semana.

Día 1

Desayuno de tostadas de aguacate: brotes integrales germinados + aguacate + espinaca + huevo

Almuerzo de tazón de col rizada con salsa ranch: pollo o garbanzos + col rizada / tomates picados + cubos de batata asados ​​+ salsa ranch

Cena de tacos: pescado blanco o lentejas sazonadas + tortillas de maíz + ensalada de repollo + guacamole + salsa

Snack de manzana + nueces y / o pepino + hummus

Dia 2

Desayuno de mantequilla de maní y avena: avena + mantequilla de maní natural + manzana picada

Almuerzo de un bol mexicano: pollo o frijoles negros + romaine picado / pimientos + arroz integral + guacamole + salsa

Cena de un plato mediterráneo: pollo o garbanzos + ensalada de pepino / tomate / queso feta + arroz integral con limón y eneldo

Snack de uva + mozzarella y / o clementina + pistachos

Día 3

Desayuno de batido: 2% de kéfir + avena + banana + espinaca

Almuerzo del tazón asiático: pollo o edamame + mezcla de col + quinoa + aderezo de jengibre

Cena de hamburguesas: hamburguesa de res o frijoles + batatas fritas + vegetales con salsa ranch

Merienda de zanahorias + mantequilla de almendras y / o chocolate negro + bayas