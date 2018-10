Para Julia Roberts la serie Homecoming es algo "celestial"

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) - Basada en el podcast Gimlet media, la serie “Homecoming” protagonizada por la actriz Julia Roberts y creada por Sam Esmail, director y guionista de la serie Mr. Robot, y que se estrena mundialmente el 2 de noviembre en Amazon Prime, cuenta la historia de Heidi Bergman (Julia Roberts) una asistente social que trabaja en un centro de apoyo a los soldados que vuelven de la guerra, para ayudarlos a reinsertarse en la vida civil.

En este drama psicológico, la trama se centra en el soldado Walter Cruz (Stephan James) y el jefe de Bergman, Colin Belfast (Bobby Cannavale), un ambicioso empresario con tendencias maníacas.

Julia Roberts ha participado en series de televisión como “Friends”, “La ley y el orden” y “Murphy Brown” como invitada, pero ¿qué fue lo que “Homecoming”, el thriller psicológico producido y dirigido por la mente maestra de la serie “Mr. Robot”, Sam Esmail, que la hizo decidir que este era el proyecto correcto de una serie para ella?

“Todo lo que acabas de mencionar, es la mente maestra detrás del proyecto. Sam supo qué decirme sobre el proyecto y acepté. Conectamos desde el principio de este proyecto, lo que pensamos en cómo desarrollarlo, el estilo y tenemos gustos similares en cuanto a películas. Nos gusta mucho el concepto y estilo de producción de los 70, y el estilo de suspenso fue lo que me llamó la atención”, le dijo Roberts a CNN en Español.

Sam Esmail asegura que al basarse en el podcast, quiso mezclarlo con toques de Alfred Hitchcock y otros grandes directores: "El sentimiento que tuve cuando escuché el podcast me llevó de regreso a la forma clásica de contar historias donde todo giraba en torno a las personas y sus relaciones, sus deseos y los secretos que esconden y las mentiras que cuentan a los demás y las mentiras que ellos mismos se dicen. Había algo que trasladó a esas clásicas historias de suspenso y muchos de los escritores que admiraba cuando eran joven como Hitchcock, Kubrick y Brian de Palma, simplemente escuchar ese podcast me hizo dar el salto a ese tipo de género y traer esos clásicos a esta era actual”.

¿Quién es quién en Homecoming?

Julia Roberts – Heide Bergman

Stephen James – Walter Cruz

Bobby Cannavale – Colin Belfast

Zona Pop: Julia, tu personaje Heidi Bergman tiene dos funciones, ayudar y tratar a veteranos de combate a asimilar y regresar a una vida normal, pero en cierto momento funcionan como “ratas de laboratorio”, ¿qué tan difícil fue crear este personaje?

Julia Roberts: “Cuando escuché el podcast y leí la historia, todo estaba ahí, los personajes ya estaban muy bien escritos y caracterizados que creo que mi trabajo y el de algunos otros actores fue más sencillo porque todo estaba muy claro y por supuesto cuando trabajamos, Sam quería que hiciéramos cosas muy complicadas, pero fue algo duro, el entender lo que sabía y lo que no, en decir o no la verdad”.

Zona Pop: Pero tu personaje es un tanto oscuro ¿qué esconde?

Julia Roberts: “Bueno, creo que sí, al principio es una defensora muy segura para los veteranos y creo que todos los que hemos vivido alguna experiencia en nuestras vidas donde creemos que estamos en una posición de ayudar a los demás, es algo gratificante donde te das cuenta que estás haciendo lo correcto y se vuelve algo muy satisfactorio y está en una situación que trabaja para una compañía que al parecer no tiene los mismos objetivos que Heidi y no creo que se da cuenta de eso al principio. Es duro hablar de eso porque no quieres que la gente se entere de eso”.

No te pierdas la primera temporada de la serie HomeComing con Julia Roberts en Amazon Prime Video en estreno mundial el 2 de noviembre. (https://www.primevideo.com)

Te invitamos a que escuches la entrevista completa que tuvimos con la actriz Julia Roberts y el director Sam Esmail desde Los Ángeles para hablar del estreno de la serie “Homecoming”. Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Y si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.