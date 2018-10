¿Por qué las grandes compañías tecnológicas están poniendo sus sedes en Colombia?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Recientemente Amazon, la segunda compañía de Estados Unidos en cruzar la marca del billón de dólares, abrió en Colombia un centro de operaciones, sumándose a la lista de otras gigantes tecnológicas como Google, Facebook y Netflix, que tienen su mirada —y sus operaciones— en este país.

Colombia es vista por estas grandes empresas como un lugar de potencial crecimiento tecnológico debido a características atractivas, como la mano de obra calificada, su ubicación estratégica y el desarrollo tecnológico que vive el país.

Y no es para menos. Según cifras de ProColombia, la entidad en Colombia a cargo de la promoción de la inversión extranjera directa, las exportaciones no tradicionales, el turismo y la marca País, cerca del 12% de los proyectos de inversión extranjera corresponde a negocios de software y servicios. Además, el segmento de la tecnología representa el 1,57% del PIB, una cifra que para 2016 era el 0,6%, según esa entidad.

Hace unas semanas, Amazon abrió su nuevo centro de servicio en Bogotá, para hacer presencia en el mercado latinoamericano.

"Abrimos este nuevo sitio en Bogotá porque reconocemos que la región no solo tiene gente con talento, sino que también los colombianos están orientados hacia el servicio, que es uno de los valores fundamentales de Amazon", dice una comunicación enviada por Amazon a CNN en Español. Desde 2017, Amazon ya hacía presencia en ese país con la plataforma de servicio al cliente Amazon Web Services (AWS).

Varios expertos consultados por CNN en Español coinciden en que el país tiene una gran cantidad de atractivos por los que muchas de las grandes empresas se están moviendo hacia allí.

Talento humano

Para Amazon, la mano de obra calificada es uno de los factores clave por el cual abrieron sus servicios.

"Estamos encantados de invertir este año en Bogotá y de trabajar con personas tan calificadas en Colombia, quienes aportarán altos niveles de experiencia y pasión por su trabajo", dijo Tom Weiland, vicepresidente de Servicio al Cliente a nivel mundial de Amazon. "El servicio al cliente de Amazon está dedicado a apoyar y responder a las necesidades de nuestros clientes día y noche. No podría estar más feliz de poder lanzar este sitio en Colombia, y que así forme parte de nuestra red global".

La compañía cuenta ya con 400 asociados para el servicio de AWS y ya ofrece cientos de empleos en su página www.amazon.jobs.

Diego Ávalos, director de producciones originales internacionales de Netflix, que está detrás de producciones taquilleras como La Casa de Papel, La Casa de las Flores, Élite y Distrito Salvaje, entre otras, dice que el talento humano es uno de los más grandes atractivos de este país.

"Nosotros hemos invertido en Colombia tanto de lado del talento como del lado del contenido, ya sea por producciones, por originales, del lado películas y series, y seguimos creyendo y apostando, y realmente teniendo hambre por las historias colombianas y el talento colombiano que nos trae una diversidad dentro de nuestras producciones en varios géneros y en las historias", le dijo Ávalos a CNN en Español.

Según Ávalos, la inversión de Netflix en producciones originales se ha multiplicado cinco veces respecto a 2015 y Colombia es "parte crítica" de este crecimiento. Según él, las audiencias internacionales tienen "un apetito por el contenido colombiano", en esas producciones colombianas licenciadas, así como en las coproducciones originales para Netflix.

Ubicación estratégica

Otra de las ventajas que tiene Colombia es el hecho de estar ubicada en la mitad del continente, pues esto se convierte en una ventaja competitiva para las grandes compañías que buscan establecerse en la región, le dio a CNN en Español Paola García, vicepresidenta de Inversión de ProColombia.

"Obviamente el hecho de estar en la mitad, tanto el tema de servicios como de bienes, es positivo ya que estamos a un punto equidistante… no tenemos ninguna capital a más de seis horas de Bogotá, por ejemplo", dijo García.

Y un país de casi 50 millones de habitantes es también un atractivo, pues tiene la tercera población más grandes de la región después de Brasil (210 millones) y México (130 millones). Esto según Giovani Stella, gerente general de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe.

"Colombia, a nivel de población en hispanoamérica, es el segundo mercado mas grande de la región después de México", y Brasil, que no hace parte del mercado hispano, según le dijo Stella a CNN en Español. "Es un país con un nivel de educación muy bueno y con mucho talento. Con buena educación general y por eso muchas empresas, más allá de solo las tecnológicas, tienen headquaters acá, o centros de soporte o de servicios de atención al cliente".

Google tiene sedes en México, Brasil, Argentina y Chile, y Colombia, según Stella, es el tercer país de importancia en la región después de Brasil y México, por "su potencial, por el tamaño de la economía y por la oportunidad total que tiene Google [de crecer] en el país".

Facilidad para hacer negocios

Colombia aparece en el tercer lugar de la región del índice Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad para que las empresas extranjeras hagan negocios en un país. Este país está detrás de otros como México y Perú en ese ranking.

"¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos barreras a la inversión extranjera directa", dice Paola García, de ProColombia. "Le damos al inversionista extranjero la condición de empresa nacional, no discriminamos, no decimos: si es extranjero tiene estas condiciones, si es nacional tiene estas, no. Compiten en la misma condición que una empresa local".

Y aunque los críticos digan que esto puede afectar el desempeño de las empresas colombianas que compiten contra las grandes empresas extranjeras, García asegura que esta situación aumenta la competitividad de las compañías nacionales.

Ávalos, el ejecutivo de Netflix, señala que gracias a que el gobierno de Colombia los ha recibido "con las manos abiertas", las producciones en este país van en aumento.

"Este año lanzamos nuestros primeros tres especiales de Colombia y justo después anunciamos Distrito Salvaje, Siempre Bruja, Frontera Verde; además [la serie del cantante de reguetón] Nickky Jam, que se rodó en Colombia, y hemos anunciado dos especiales más de comedia", agregó Ávalos.

"Para las empresas extranjeras es fácil establecer operaciones acá", dice Stella, de Google, "porque se trabaja y se opera en un contexto político relativamente estable. También es una ventaja que Colombia tiene frente a otros países de la región", añade.

Además, Colombia tiene diferentes focos de desarrollo que no se limitan solo a Bogotá.

Así, por ejemplo, según datos de Pro Colombia, la compañía de Silicon Valley, Jumio, una empresa de verificación de identidad y pagos móviles en línea, estableció su primera sede para América Latina en Barranquilla. En Medellín, en el centro de alta tecnología de Accenture, se concentrará en la formación de profesionales y en el desarrollo de tecnologías, y en Cali, la compañía luxemburguesa Etix Everywhere construirá un centro de datos Tier IV, dice un comunicado.

Crece la inversión extranjera en Colombia

En Colombia la inversión extranjera pasó de 5.030 millones de dólares el primer semestre de 2017 a 5.797 el mismo periodo de 2018, según cifras del Banco de la República,y ProColombia asegura que se espera un crecimiento mayor en el mediano plazo para el sector tecnológico —que en los últimos 10 años ha visto una inversión de 1.850 millones de dólares—pues más de 150 multinacionales tienen puestos sus ojos en Colombia.