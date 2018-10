Este hombre limpió zapatos durante 30 años... y juntó más de 200.000 dólares para niños enfermos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Cada martes y jueves, Albert Lexie limpiaba zapatos en el hospital infantil UPMC Children's Hospital de Pittsburgh.

Lo hizo cada semana durante 30 años.

Él murió a principios de este mes a los 76 años. Lo que hace que la historia de Lexie sea tan extraordinaria es lo que hizo él con el dinero de las propinas.

Lo donó todo a un fondo que ayuda a niños enfermos. Más de 200.000 dólares.

"Creo que Albert es un símbolo de filantropía y generosidad", dijo a CNN Chris Gessner, presidente del hospital. "Es del tipo de persona especial que la gente espera en el mundo".

Cobraba 3 dólares por par

Lexie empezó a limpiar zapatos en el hospital de Pittsburgh en 1982.

Dos veces al día, él salía de su casa a las 5:50 a.m. y tomaba el autobús a Pittsburgh desde su pequeño pueblo de Monessen, Pennsylvania, unas dos horas de camino.

Él cobraba 3 dólares por par. No ganaba mucho, unos 10.000 dólares al año, pero enviaba sus propinas al fondo Free Care Fund, que ayuda a niños sin seguro o con un seguro bajo a recibir el tratamiento médico que necesitan.

Estaba 'particularmente enfocado'

Gessner, el presidente del hospital, dijo que la primera vez que conoció a Lexie fue hace 18 años cuando él entró a una reunión en la que la mayoría no llevaba zapatos.

"Me di cuenta de que la mitad de la gente no llevaba zapatos. Cuando pregunté qué pasaba, me dijeron: 'Es Albert. Él está en el pasillo limpiando zapatos'".

"Él estaba particularmente enfocado en ayudar a niños enfermos", añadió Gessner. "Se atuvo a los negocios. Era un hombre amable y feliz, pero estaba enfocado en limpiar zapatos para ayudar a los niños".

Fue reconocido por su generosidad

Lexie recibió la Medalla Jefferson al Ciudadano Destacado en 1997, el Premio al Filántropo Destacado de la Asociación de Profesionales de Recaudación de Fondos en 2001 y el Premio Nacional de Cuidado por el Caring Institute in 2006. En 2010, Lexie fue uno de los 30 condecorados en el evento "Estrellas entre Nosotros" de las Ligas Mayores.

En 199, su ciudad natal proclamó el "Albert Lexie Day" y recibió un pase de autobús de por vida.