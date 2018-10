Intento de hackeo, problemas técnicos y duplicidad de votos: así fue el primer día de la consulta del NAIM

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Los organizadores de la consulta para decidir el futuro del nuevo aeropuerto de Ciudad de México dijeron que en el primer día de votación hubo intentos de hackeo a la aplicación, aceptaron que hubo personas que votaron más de una vez y que hubo problemas técnicos que afectaron el buen funcionamiento de la votación.

Los mexicanos asisten desde este jueves a las urnas para decidir en una consulta no oficial el futuro de la nueva terminal aérea de Ciudad de México. Sin embargo, hubo varias denuncias de irregularidades en esta primera jornada.

En redes sociales algunas personas denunciaron que pudieron participar en la consulta más de una vez.

Acabo de votar en la #ConsultaNAIM. Muy padre: votas junto a las 2 representantes de casilla, en público, donde todos ven. Te sellan el dedo con tinta que se borra. No hay padron, solo apuntan tu numero de ife en un hoja blanca. Al rato vuelvo a votar! pic.twitter.com/DIXsXDwWEw — Alex TD® (@mostralex) October 25, 2018

Algunos periodistas mexicanos dijeron que pudieron depositar el voto en varios puestos de Ciudad de México.

Organicé mi carrusel para la #ConsultaNAIM y me acarreé a 3 casillas en #Torreón para votar en cada una. El primer voto (Alameda Zaragoza) fue por Texcoco, el segundo (Plaza de Armas) por Santa Lucía, para compensar y el tercero (Plaza del Eco) no digo porque el voto es secreto. — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) October 25, 2018

Además, algunas personas en redes sociales también denunciaron que la aplicación para votar no estaba funcionando.

Sobre esto, Jesús Ramírez Cuevas, futuro coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de AMLO y quien es el vocero de la consulta, reconoció que en efecto hubo algunos problemas técnicos que permitieron que se votara varias veces en diferentes puestos.

“Queremos señalar que ha habido dificultades por falta de conectividad de la aplicación y entonces ha retrasado la verificación de los números y eso ha causado esa situación”, les dijo Cuevas a periodistas en Ciudad de México. “Ya se hizo una intervención técnica para ampliar el ancho de banda y evitar que esto siga ocurriendo”.

Este viernes, Ramírez Cuevas le dijo a CNN en Español que ya se tomaron medidas para solucionar estos inconvenientes, que este viernes, el segundo día de votaciones, no se habían recibido reportes de votos duplicados y que la jornada avanza con normalidad.

"Hacia la tarde de ayer estaba funcionando (la aplicación), pero eventualmente va haber algunas dificultades por la interconectivadad, pero eso es por la conexión de la red celular", le dijo el vocero de la consulta a CNN en Español.

Ramírez Cuevas negó que los votos duplicados afectaran el resultado de la consulta, pues estos son "totalmente marginales", según le dijo a CNN en Español: "Es marginal completamente esta situación, no afecta para nada ni la credibilidad ni el resultado".

Además el jueves el vocero les dijo a los periodistas que la aplicación de la consulta había sido atacada por hackers; pero este viernes esta ya corría normalmente, según le dijo a CNN.

“También hemos recibido ataques a la aplicación”, dijo él. “Se ha intentado hackear la aplicación. Pero más allá, nosotros reconocemos que ha habido un problema técnico de conectividad”.

Mira en este video: Analistas: El éxito del gobierno de AMLO se definirá con la consulta del aeropuerto

Sin tinta indeleble

Otro de los problemas que se reportaron estaba relacionado con la tinta usada para marcar a el dedo de quien ya ha votado. Muchos dijeron que la tinta de la consulta se podía remover fácilmente, y que no era indeleble como la que se usa en las elecciones que organiza el Instituto Nacional Electoral. La de la consulta se podía quitar con agua y jabón, según reportaron algunos periodistas.

Sobre esto el vocero de la consulta le dijo a CNN en Español que desde este viernes se usará violeta de genciana, que según él "es equivalente a la tinta que se usa en las elecciones".

"Se están tomando medidas para garantizar que la consulta tenga todas las medidas suficientes para que se respete lo que ahí se exprese por los ciudadanos", dijo Cuevas Ramírez.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la transparencia, solidez y efectividad de esta consulta.

“Tiene toda la seguridad porque los ciudadanos están cuidando que las cosas se lleven a cabo con limpieza”, dijo AMLO este jueves al depositar su voto en el sur de Ciudad de México. “Los mexicanos quieren que haya legalidad, honestidad, limpieza, democracia. Son los que tienen intereses creados los que no quieren la democracia, no quieren el cambio, quieren más de lo mismo, quieren que siga la corrupción, pero ya se acabó, se acabó la corrupción”.

Solamente se registran inconvenientes en cinco mesas de todo el país, pues no se han podido instalar cuatro de ellas en Chiapas, donde en cuatro municipios la comunidad no permitió su instalación), y una mas en Tamaulipas, donde no fue posible instalar el centro de votación por violencia, según le dijo Ramírez Cuevas a CNN.

En esta consulta los mexicanos están decidiendo si se continúa con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, al oriente de la capital del país, o si, como lo propone AMLO, se reacondiciona el actual aeropuerto Benito Juárez y se construyen dos pistas más en la base de Santa Lucía.

Esta consulta consulta no está respaldada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y un Comité Ciudadano encabezado por la Fundación Arturo Rosenblueth contabilizará los resultados obtenidos durante los cuatro días de votación. Se espera que el domingo se anuncien los resultados de la consulta.

Los organizadores esperan que en esta consulta participen un millón de mexicanos; en la primera jornada participaron 250.000 personas, según le dijeron a CNN.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es la obra de infraestructura insignia del actual gobierno, un proyecto impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo costo estimado es de unos 13.000 millones de dólares y tiene un avance, según las autoridades, de poco más del 30 por ciento.