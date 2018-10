Cesar Sayoc era DJ, culturista y repartidor de pizzas antes de convertirse en sospechoso de los paquetes bomba

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Vivía en su furgoneta y no tenía relación con su familia

(CNN) - Horas antes de su arresto, Cesar Sayoc tocaba música en un club de estriptis de Florida.

Pocos eran conscientes de sus opiniones políticas.

"Era un buen tipo", dijo Stacy Saccal, gerente general del club, a la afiliada de CNN WPTV.

Durante los últimos dos meses, al menos cuatro veces a la semana, el hombre de 56 años estacionó su furgoneta Dodge blanca con pegatinas que apoyaban al presidente Donald Trump y mostraba a algunos de los críticos de Trump con blancos sobre sus imágenes cerca del Ultra Gentlemen's Club en West Palm Beach. A veces trabajaba como DJ y otras como gorila.

Sayoc fue arrestado el viernes después de que las autoridades federales dijeran que envió 14 bombas a través del correo de Estados Unidos a destacados demócratas de todo el país. Ninguna de las bombas detonó, y nadie resultó herido. Se enfrenta a cargos federales y podría recibir hasta 48 años de prisión si es declarado culpable.

A medida que la investigación continúa, esto es lo que se sabe sobre el presunto fabricante de bombas.

Es culturista y exbailarín

Sayoc, de Aventura, Florida, es un culturista que trabajó como bailarín durante varios años y, más recientemente, como repartidor de pizzas.

En su cuenta de LinkedIn, Sayoc se describió a sí mismo como un coreógrafo y agente de reservas para strippers masculinos y espectáculos burlescos.

En Twitter, dijo que es un "agente de reservas/Ventas/Marketing/Promociones/Project Manager de eventos en vivo" en Seminole Hard Rock Live en Hollywood, Florida.



La Tribu Seminole de Florida, Seminole Gaming y Hard Rock International dijeron que "no hay pruebas" de que el sospechoso sea o haya sido miembro o empleado por alguno de los tres grupos. También dijeron que no podían "verificar si él era un empleado de una empresa proveedora".

Sayoc asistió a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte de 1983 a 1984, pero no se graduó, dijo la oficina de comunicaciones de la escuela.

Parece que vivía en su furgoneta

Parece que estuvo separado de su familia durante varios años.

Una declaración de bancarrota de 2012 en Florida indicó que Sayoc "vive con su madre, no tiene muebles". La presentación de 46 páginas, firmada por Sayoc en junio de 2012, enumera activos totales de 4.175 dólares y pasivos de 21.109.

Pero un abogado que representa a la familia de Sayoc dijo que no ha visitado el domicilio de su madre en Aventura durante al menos tres años.

Su madre y sus hermanas lo habían instado a buscar tratamiento médico porque luchaba con "una falta de comprensión de la realidad", dijo el abogado Ronald S. Lowy.



Lowy contó que el padre de Sayoc es filipino y su madre es italiana. Dijo que Sayoc no era políticamente activo cuando lo conoció.

Historial criminal

El pasado de Sayoc está marcado por los encuentros con la Policía.

Los registros judiciales muestran que había sido arrestado al menos nueve veces, principalmente en Florida, por acusaciones de hurto mayor, agresión, fraude, posesión de drogas y violaciones de libertad condicional.

"Un empleado modelo", según su antiguo empleador

Gureghian, gerente general de New River Pizza y Fresh Kitchen en Fort Lauderdale, dijo que Sayoc fue abierto con ella sobre sus puntos de vista. Dijo que se llama a sí mismo supremacista blanco y no le gustan los gays, los afroamericanos, los judíos y cualquier persona que no fuera blanca.

Gureghian dijo que Sayoc le dijo que las lesbianas como ella y otras minorías deberían ser llevadas a una isla. Y aunque le gustaba, le dijo que se quemaría en el infierno, le dijo a CNN.

A pesar de que odiaba sus inclinaciones políticas, Gureghian dijo que no lo despidió porque él hizo su trabajo y no hubo quejas.

"Era un empleado modelo", dijo, y agregó que "no puede entender" cómo supuestamente él enviaría bombas por correo.

Memes antimusulmanes

Para algunos de sus colegas, Sayoc no estaba particularmente involucrado en política, pero sus cuentas en las redes sociales y su camioneta cuentan una historia diferente.

Fue prolífico en sus dos cuentas de Facebook y tres de Twitter, a menudo publicando fotos provocativas y memes atacando a los liberales.

Pero habló de bombas solo dos veces en Twitter y el contexto de esas publicaciones no está del todo claro.



Sayoc también publicó memes virulentos antimusulmanes y publicó la dirección del inversionista multimillonario y donante demócrata George Soros, y fotos de las casas de algunos otros que luego recibieron bombas.

- Jason Hanna, Evan Perez, Scott Glover, Steve Almasy, Ray Sanchez y Paul P. Murphy, de CNN, contribuyeron a esta historia.