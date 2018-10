Trump dice falsamente que la Bolsa de Nueva York abrió el día luego de los ataques del 11 de septiembre para justificar un mitin tras tiroteo de Pittsburgh

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Bolsa de Nueva York cerró después de los ataques y no volvió a abrir hasta el 17 de septiembre

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó falsamente este sábado que la Bolsa de Nueva York reabrió el día después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en un esfuerzo por justificar la celebración de un mitin el mismo día en que se produjo un tiroteo masivo en una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania.

Hablando en un mitin de campaña planeado en Illinois, Trump dijo que había sopesado si cancelar su mitin, así como un discurso en una convención agrícola en Indianápolis, Indiana, pero finalmente decidió no hacerlo, diciendo que tal decisión hubiese significado caer en el juego del asesino. Comparó su decisión de continuar con sus actividades con la reapertura de la Bolsa de Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre, algo que no sucedió.

LEE: Una mujer de 97 años y pareja de octogenarios, entre las víctimas del tiroteo en Pittsburgh

"Y con lo que sucedió hoy temprano, ese horrible y terrible ataque en Pittsburgh, estaba diciendo que tal vez debería cancelar esto y aquello", dijo Trump, refiriéndose al mitin y su anterior aparición en la convención agrícola. "Y luego me dije a mí mismo, recuerdo a Dick Grasso, un gran amigo mío. Se dirigió a la Bolsa de Nueva York el 11 de septiembre. La Bolsa de Nueva York abrió sus puertas al día siguiente. Y no creerían lo que tuvieron que hacer para abrir, ni siquiera hablaremos de ello. Pero él abrió la Bolsa", dijo Trump.

"No podemos hacer que estas personas enfermas, dementes y malvadas sean importantes. Y cuando empezamos a cambiar nuestras vidas y nuestras agendas... no podemos permitir que personas como estas se vuelvan importantes", dijo Trump. "Y cuando cambiamos todas nuestras vidas para acomodarlos, no es aceptable", continuó.

De hecho, como informó CNN en ese momento, la Bolsa de Nueva York cerró después de los ataques y no volvió a abrir hasta el 17 de septiembre porque muchos de los trabajadores se perdieron o resultaron heridos en el ataque al World Trade Center, que estaba a pocas cuadras de la Bolsa de Nueva York en el distrito financiero de Manhattan, y gran parte de las comunicaciones y servicios públicos necesarios para el comercio de acciones fueron dañados o destruidos.

Fue el cierre más largo para la Bolsa de Nueva York desde la Gran Depresión.

Bloomberg fue el primer medio que reportó el error de Trump.

Donald Trump también usó su mitin para condenar el tiroteo que tuvo lugar el sábado en la Sinagoga del Árbol de la Vida, que dejó 11 muertos.

"Este malvado ataque antisemita es un ataque para todos nosotros. Es un ataque a la humanidad. Será necesario que todos trabajemos juntos para extraer el venenoso odio del antisemitismo del mundo", dijo.

"El flagelo del antisemitismo no se puede ignorar, no se puede tolerar y no se puede permitir que continúe", dijo Donald Trump sobre el ataque a la sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania.

Kevin Liptak y Eli Watkins de CNN contribuyeron a este informe.