Linchan a varias personas en Colombia por rumores falsos difundidos a través de redes sociales; una de ellas murió

(CNN Español) - Una persona murió y varias más resultaron gravemente herida en dos linchamientos separados en Colombia debido a rumores de supuestos raptos a menores de edad difundidos a través de redes sociales, según alertaron las autoridades.

El primer caso ocurrió el pasado viernes en Bogotá, la capital de Colombia, cuando un grupo de personas atacó a siete más por supuestamente ser responsables de la desaparición o rapto de varios menores de edad, dijeron las autoridades bogotanas. Un hombre de unos 23 años murió debido a la gravedad de las heridas, dijo el general Hoover Perilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en declaraciones a periodistas. Otras dos personas resultaron gravemente heridas, así como cuatro policías que llegaron a atender el motín.

“En Ciudad Bolivar, concretamente, durante las últimas dos semanas se han presentado unas denuncias por medio de redes sociales sobre supuestos raptos, desapariciones, de seis menores”, le dijo Perilla a los periodistas este sábado. “Todos estos seis casos se han verificado, se han corroborado y se han desvirtuado totalmente”.

El hombre fallecido es un ciudadano colombiano que había llegado hacía cuatro meses de Venezuela, donde había vivido varios años. Su nombre se mantiene en reserva. En el ataque resultó gravemente herido y murió al día siguiente en un hospital de la localidad, le dijeron las autoridades a CNN en Español.

Según el comandante de la Policía de Bogotá, la Fiscalía General de Colombia tampoco tiene reportes de niños raptados en la capital del país.

Jairo García Guerrero, secretario de seguridad, convivencia y justicia de Bogotá, lamentó que en la ciudad estén ocurriendo estos hechos donde la comunidad se toma la justicia por mano propia. El funcionario reiteró que no se ha reportado información sobre rapto de niños en la ciudad.

“Evidentemente hay unas personas que están interesadas en generar pánico y en generar intranquilidad a los ciudadanos”, les dijo García Guerrero a periodistas en Bogotá.

En un comunicado, la Policía de Bogotá dijo que la información que circula en redes sociales en la que aparecen las fotos de cuatro personas señaladas de traficar con niños, por las que se ofrece una recompensa, “carece de veracidad”.

“Solicitamos a los ciudadanos abstenerse de replicar dicha publicación para evitar generar pánico innecesario en nuestra comunidad”, dice el comunicado de la Policía Nacional de Colombia.

En Bogotá, fueron identificadas ocho personas responsables de la agresión y una de ellas ya fue sindicada, según dijo el comandante de la Policía, Hoover Penilla.

#FAKENEWS la línea de emergencia 088 NO existe,🚫 no coadyuve en la desinformación✋, NUESTRA LÍNEA DE EMERGENCIA ES 123.👮 #RompaLaCadena pic.twitter.com/hBmjfVq2Y7 — Centro Cibernético (@CaiVirtual) October 30, 2018

Un caso similar en Medellín

Esta semana en Medellín, ubicada a unos 400 kilómetros al noroeste de Bogotá, también se registró un incidente similar, que dejó a una persona en cuidados intensivos.

Los hechos ocurrieron este lunes en el barrio popular Doce de Octubre. La comunidad dice que la persona a la que atacaron “pretendía raptar a un menor de edad”, por lo que reaccionaron de manera violenta, dijo el coronel Pablo Ruiz, de la Policía Metropolitana de Medellín.

Este ataque se da cuando en las últimas semanas en Medellín también han circulado cadenas con mensajes que advierten de supuestos raptos de menores, según le dijo a CNN en Español la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad. Según la versión de las autoridades, una mujer habría alertado sobre una presunta amenaza de rapto a su hijo, pero dicha información no se ha podido confirmar.

“La discusión giró en torno a algo que no se comprobó. No se ha comprobado. Supuestamente sobre un supuesto hurto, un rapto. Lo cierto es que no hay ningún hurto ni ningún rapto, y sí una persona herida en una circunstancia lamentable y que por supuesto tendrá que investigarse por parte de las autoridades”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Andrés Tobón.

El coronel Ruiz dijo que los agentes de la Policía que atendieron este motín en Medellín le pidieron a la mamá del menor que supuestamente estaba bajo amenaza del rapto que interpusiera la denuncia, pero ella no accedió.

El hombre víctima del ataque presenta trauma craneoencefálico severo y se encuentra en delicado estado de salud en un centro médico de Medellín, dijo el coronel Ruiz.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Medellín dice que en esa ciudad tampoco se han presentado denuncias de raptos a niños.

Las autoridades tanto de Bogotá como de Medellín investigan los hechos.

Este tipo de casos también se han presentado últimamente en Ecuador, México y la India.

¿Qué hacer cuando hay cadenas falsas en redes?

Las autoridades colombianas, que adelantan campañas para evitar la difusión de rumores en redes, rechazaron los hechos de violencia que se presentaron en Medellín y Bogotá e hicieron un llamado a la ciudadanía para que no comparta información no verificada.

“Se trata de comprobar la información, de acceder a las autoridades, de hacer las llamadas correspondientes al 123 (línea de emergencias de Colombia) y buscar precisamente a las personas que tienen la capacidad y que tienen la guía correcta para atender cualquier tipo de llamado”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín.

Para ello, es necesario que una vez se reciba una noticia en redes sociales, esta sea confirmada con fuentes oficiales.

“Multiplicar esta información no solo puede ser contraproducente, sino que puede llevar a afectar la integridad de alguien o incluso generar una tragedia”, dijo el coronel Pablo Ruiz en Twitter.

Entre tanto, el comandante de la Policía de Bogotá pidió a los ciudadanos no tomar la justicia por mano propia y hacer las denuncias para que las autoridades sean las que investiguen.

Además, el secretario de Seguridad de Bogotá dijo que cortar con las informaciones falsas es una responsabilidad individual.

“Es una decisión individual de evaluar la información que está circulando por redes sociales, de evaluar la información que está llegando por medios comunitarios. Todas las autoridades estamos listas para esclarecer cualquier tipo de información”, puntualizó García.