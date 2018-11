¿Cuál es la imagen de Colombia en Wall Street?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – A la hora de atraer inversión internacional, la imagen que los países tienen en Wall Street es fundamental. De ella depende que tengan éxito o no en su intento por conseguir que los mercados globales confíen en la economía. Por eso, cada cierto tiempo indagamos en GloboEoconomía la percepción que los distintos países de nuestra región tienen en la bolsa. El turno de esta semana fue para Colombia.

Durante un largo periodo, que coincidió con la presidencia de Juan Manuel Santos, el país ha disfrutado de una muy buena imagen, en cierta medida guiada por los esfuerzos de conseguir la paz en su territorio y el final de más de medio siglo de conflicto armado interno. Circunstancia que además tuvo la fortuna de ir unida a unos años en los que el boom energético colombiano –con altos precios del petróleo– permitió la inversión en infraestructuras importantes y el cambio de muchos inversionistas frente al país.

Pero, recientemente, la caída de los precios del crudo, junto a una fuerte división dentro de Colombia sobre cómo se recibió ese proceso de paz, ha enturbiado de cierta manera la buena imagen. La misma que ahora el nuevo gobierno de Iván Duque trata de mejorar dando explicaciones en estos mercados e insistiendo en que no se va a revertir nada de lo hecho que sea positivo y que solo se trata de conseguir un consenso social más amplio, mientras se ponen las bases para crecer con mayor vigor.

Ciertamente, el tema del crecimiento es uno de los retos pendientes porque la economía colombiana –como otras muchas de la región–, necesita aumentos más vigorosos si quiere llegar a un nivel de bienestar y desarrollo aceptable. Los crecimientos en el entorno del 2% o 3% –que suelen servir a los países mas desarrollados–, se quedan muy cortos para naciones como Colombia que aún tienen una renta per cápita modesta.

De todo esto y más he hablado esta semana con Christian Murrle, directivo de Panamcap Advisors. Un colombiano, que lleva toda la vida en Wall Street y conoce de primera mano cómo perciben los mercados a su país en cada momento.

