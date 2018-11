Leicester City jugó su primer partido tras la muerte de su dueño Vichai Srivaddhanaprabha

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Leicester City, el club de la Premier League inglesa, regresó para jugar su primer partido competitivo luego de una semana de luto por su propietario, Vichai Srivaddhanaprabha, quien murió en un accidente de helicóptero el sábado pasado.

Con una victoria por 1-0 en Cardiff City, el equipo dio la dedicatoria perfecta para el querido multimillonario tailandés, con quien el club logró su primer campeonato de liga de la máxima categoría inglesa en sus 134 años de historia.

LEE: Al piloto del Leicester City lo llaman un héroe por llevar helicóptero lejos del estadio antes del mortal accidente

Srivaddhanaprabha, de 60 años, era una de las cinco personas a bordo del helicóptero cuando estalló después de estrellarse en un estacionamiento al lado del King Power Stadium, aproximadamente una hora después del empate 1-1 del club con West Ham el sábado pasado. No hubo sobrevivientes.

Su helicóptero era un espectáculo familiar en el estadio de Leicester, aterrizando y despegando en el medio de la cancha.

Minuto de silencio

Antes del partido del sábado en la capital galesa, el estadio dio un breve homenaje al dueño y director general del club con un minuto de silencio.

De pie y con chalinas negras, todo el equipo y el personas técnico formaban un semicírculo alrededor del círculo central, en su famosa indumentaria completamente azul.

Tanto el personal como los jugadores, titulares y suplentes, se pararon con la cabeza inclinada, tratando de controlar sus emociones, con estrellas como el portero danés Kasper Schmeichel que apenas contenían las lágrimas, un testimonio de lo mucho que Srivaddhanaprabha significaba para la familia de los Zorros.

Rob Tanner, redactor jefe de fútbol de Leicester Mercury, le dijo a Patrick Snell de CNN que el minuto de silencio fue un conmovedor tributo.

"Todo el equipo, todos los miembros de la escuadra que no estaban jugando hoy, todos entraron al campo, algo que no he visto antes", dijo Tanner, y agregó que generalmente solo son los 11 titulares los que participan en los homenajes en el campo.

"Estaban unidos en su decisión (de jugar el sábado), que era importante para ellos respetar a Vichai, al jugar hoy y ciertamente lo han hecho sentir orgulloso en ese sentido".

Homenaje a 'el jefe'

En el calentamiento previo al partido, los jugadores llevaban camisetas blancas con una imagen de Srivaddhanaprabha, debajo de las palabras "el jefe".

Demarai Grey anotó el único gol del juego, quitándose la camisa para revelar su propio homenaje: "para Khun Vichai".

Desafortunadamente, el gesto generó una advertencia: un jugador que se quita una camisa conduce a una tarjeta amarilla según las leyes del juego.

"Demarai Gray no debió quitarse la camisa... lo que realmente le quitó el brillo, pero fue muy conmovedor, muy emotivo", dijo Tanner. "En el pitido final, todos se dirigieron a la esquina (del estadio de Cardiff) donde estaban los fanáticos visitantes y todos se pusieron de pie y los aplaudieron. Deben haber estado allí de pie de 10 a 15 minutos", describió.

"Creo que fue un día que realmente necesitaban", dijo Tanner. "Es el primer paso en el proceso de curación", agregó.

El funeral del multimillonario se llevará a cabo durante siete días en su Tailandia natal y el equipo de Leicester City tenía previsto volar a Asia después del partido para rendirle honores.