¿Puedes tomarte una selfie mientras votas en EE.UU.? Depende del estado…

(CNN) – Tal vez te sientas tentado a publicar una foto en Instagram cuando llegues a las cabina de votación este martes, para las elecciones intermedias. Pero, piénsalo dos veces: las selfies con tu boleta podrían causarte problemas en algunos estados.

Así que antes de sonreír para la foto y pulsar tu pantalla táctil el día de las elecciones, ten muy claro cuáles son los estados que no admiten ninguna selfie, los que permiten solo algunas y los que le dan vía libre a esta expresión.

Los que no permiten selfies | Algunas selfies | Todas las selfies

Ni siquiera lo pienses

Guarda tu teléfono inteligente porque estos estados no permiten fotografías en los lugares de votación o en las cabinas. Y algunos en ninguno de los dos lugares. Concedido, las leyes no siempre se cumplen. (Es algo así como que “alguien te pide amablemente que no lo hagas”). Pero eso no quiere decir que debas poner a pruebas las reglas.

Alabama: la información actualizada para los votantes del estado es clara: no se permiten fotografías en los lugares de votación (por lo tanto, tampoco selfies).

Arizona: no puedes tomar fotos dentro dentro de un lugar de votación ni a menos de 22,8 metros de distancia.

Florida: las imágenes no están permitidas en los lugares de votación. Tampoco puedes mostrar la boleta con tu voto a otras personas. Si desconocías estas normas, tranquilo, no eres el único. En julio pasado, tres políticos se tomaron fotos con sus boletas en las primarias, sin saber que estaban violando la ley. ¡Oops!

Georgia: no se pueden tomar fotografías en los lugares de votación y tampoco se pueden usar teléfonos celulares allí. En otras palabras: no hay selfies.

Illinois: este es uno de los estados más anti-selfie del país. Las fotografías no están permitidas en el lugar de votación y su ley establece que “cualquier persona que, intencionadamente, marque su boleta o emita su voto en una máquina de votación o dispositivo de votación para que éste pueda ser observado por otra persona (…) será culpable de un delito grave clase 4”.

Iowa: no se permiten fotos en las cabinas de votación.

Maryland: según la página de información para el votante del estado, “no puedes usar tu teléfono celular, buscapersonas, cámara y equipo de computadora en un centro de votación temprana o en un lugar de votación”. Recuerden, NO BUSCAPERSONAS.

Michigan: no se permiten cámaras en los lugares de votación.

Nevada: no lo hagas. Nada de teléfonos celulares o fotografías dentro de los lugares de votación.

Nueva Jersey: no publiques tu boleta en línea y tampoco tomes fotografías. La ley de Nueva Jersey prohíbe a los votantes mostrar su tarjetón electoral a cualquier otra persona y los funcionarios dicen que no se permiten fotografías dentro de los lugares de votación.

Nueva York: simplemente no. Incluso, el año pasado un juez federal ratificó una ley estatal que prohibía a los votantes tomar fotos de sus boletas marcadas.

Carolina del Norte: la única manera de poder tomar fotografías es si tienes el permiso del votante (o sea, tú) y el aval del juez principal del precinto (tú no). Y teniendo en cuenta que el juez principal probablemente tiene mejores cosas que hacer, es un no.

Ohio: es ilegal publicar tu boleta en línea, entonces ¿para qué molestarse? El estado lo ha prohibido durante años.

Carolina del Sur: en palabras textuales de la Comisión de Elecciones del estado: "La ley estatal prohíbe que cualquiera muestre su boleta a otra persona. El uso de cámaras no está permitido dentro de la cabina de votación”.

Dakota del Sur: ¡No!

Tennessee: ¡Justin Timberlake nos regresó la posibilidad de las selfies! Ok, no realmente. El Senado de Tennessee aprobó un proyecto de ley para permitir a los residentes usar sus teléfonos celulares en los lugares de votación, pero todavía no es una ley. Así que, por ahora, John Gleason del la Comisión Judicial del Senado dice que esta vez no tuviste suerte. “Gracias a una ley aprobada en 2015, se permiten los dispositivos electrónicos en el lugar de votación, pero no se pueden usar”, le explicó a CNN.

Texas: Keith Ingram, director de elecciones, nos explicó: “No se permite que las personas usen dispositivos de comunicación inalámbricos a menos de 30 metros de las mesas de votación. Además, tampoco pueden utilizar dispositivos mecánicos o electrónicos para grabar sonido o imágenes a menos de 30 metros de los puestos de votación”. Hazle caso a Keith.

Virginia Occidental: la ley dice que no puedes “grabar o interferir con el proceso de votación”, pero hay un giro interesante: ahora existe una aplicación que convierte a Virginia Occidental en el primer estado del país que permite a las personas votar en las elecciones federales usando un smartphone ¿Alucinante? Lee sobre las ventajas y las (principales) advertencias de la aplicación aquí.

Selfies sí, pero con restricciones

Muchas leyes estatales no mencionan específicamente las selfies o fotografías en las cabinas de votación, pero sí son bastante claras sobre el hecho de compartir las boletas marcadas. Hay muchas razones por las que esta medida es totalmente comprensible: la más importante está relacionada con la compra de votos. No hay ninguna manera de que alguien pueda saber por quién votaste a menos de que tú mismo entregues la evidencia fotográfica.

Alaska: la ley estatal dice que “un votante no puede exhibir su boleta electoral a un funcionario electoral o a cualquier otra persona con el objetivo de que cualquier persona determine cómo el votante marcó la papeleta”. Eso significa que no puedes publicar una selfie con tu voto.

Louisiana: la ley estatal dice que los votantes no deben "permitir que se vea su boleta" ni "anunciar la manera en que una persona emitió su voto". Entonces se permiten selfies, pero no con una papeleta ya marcada.

Massachusetts: nada de selfies con tu boleta, amigo o amiga. Pero, nuevamente, resulta muy poco lo que el estado puede hacer para hacer cumplir las leyes, según Brian McNiff, portavoz del secretario de la Commonwealth.

Minnesota: dos estatutos dicen que mostrar a otros tu boleta marcada es algo que debes evitar. Y eso es precisamente lo que estarías haciendo con una foto un video.

Mississippi: no hay ninguna ley que impida tomar fotos en el lugar de votación, pero el estado sí prohíbe que un votante muestre su boleta marcada a otra persona, explicó Leah Smith, de la Secretaría de Estado de Mississippi. Así que no hay nada de selfies con tu voto.

Missouri: aquí las fotos tienen vía libre. Sin embargo, como en los otros estados de esta lista, la ley prohíbe a los votantes compartir su boleta marcada, según Maura Browning, portavoz de la secretaria de Estado.

Oklahoma: los funcionarios advierten no tomar imágenes de las boletas marcadas, pero puedes lograr tu mejor sonrisa dentro del lugar de votación para Instagram. Aunque algunos esfuerzos han buscado permitir las selfies con las papeletas, hasta el momento no han obtenido la aprobación del gobernador.

Utah: puedes hacerlo, pero solo si aún no has marcado tu boleta.

Vermont: el estado no tiene una política contra selfies o fotografías, PERO te multarán con 1.000 dólares si le muestras tu boleta a otra persona

con la intención aparente de revelar tu voto.

Los estados donde aceptan las selfies… o al menos no las prohíben

Este es el balance: el voto es un asunto serio y los estados desean proteger la santidad de este derecho estadounidense. Si todavía insistes y quieres tomarte la selfie: adelante. Solo piensa en las palabras inimitables de Ian Malcolm en Jurassic Park: estarás tan preocupado de si puedes o no hacerlo, que no te detendrás a pensar si debes.

Arkansas: no hay ninguna ley que prohíba tomarte selfies, dice la Secretaría de Estado, siempre y cuando no causes interrupciones en el lugar de votación ni tomes fotos de otras boletas diferentes a la tuya.

California: ¡sonrían, californianos! El estado acaba de modificar sus leyes para especificar que “un votante puede revelar voluntariamente cómo votó si ese acto libre no viola ninguna otra ley”.

Colorado: estarás bien si te tomas la selfie. En 2017, el gobernador John Hickenlooper firmó un “proyecto de ley de selfies con boleta”, que permite registrar los detalles del día de votación.

Connecticut: adelante, puedes tomarte la selfie.

Delaware: no hay una ley específica contra las selfies, pero los funcionarios alientan a las personas a que no usen sus teléfonos celulares en los lugares de votación.

Distrito de Columbia: te recomiendan evitarlo, pero no es ilegal, según Rachel Coll, funcionaria de información de la Junta de Elecciones del Distrito.

Hawai: las selfies con tu boleta, y el hecho de publicarlas en redes sociales, está permitido explícitamente,

Idaho: las selfies en la cabina de votación son permitidas. Y el uso de teléfonos celulares y la fotografía en los recintos tampoco están prohibidos, explicó Timothy A. Hurst, de Secretaría de Estado. Pero cuidado con tomarles fotos a otros votantes o funcionarios electorales de manera invasiva: podría causarte problemas Igual no harás. ¿Cierto?

Indiana: El estado promulgó una ley en 2015 que prohibió las selfies con boletas. Pero un juez federal impidió que entrara en vigencia. Entonces, estás bien para tu selfie ... por ahora.

Kansas: “No parece ser un delito bajo la ley actual, pero tampoco es algo que se aconseje”, explicó un portavoz de la Secretaría de Estado de Kansas a CNN.

Kentucky: “No tenemos ninguna prohibición contra que las personas se tomen selfies. Sin embargo, existe una veto grabar a otras personas votando”, indicó Bradford Queen de la Secretaría de Estado de Kentucky.

Maine: adelante con tu selfie.

Montana: adelante con tu selfie.

Nebraska: ¡Vota y promueve! Nebraska no tiene ningún problema con que poses junto a las máquinas de votación.

Nueva Hampshire: una corte federal de apelaciones decidió que la prohibición de tomarse selfies con la boletaa era inconstitucional. Así que no tendrás ningún problema.

Nuevo México: ¡Adelante! Los votantes pueden tomar fotografías de sí mismos y de sus boletas electorales en los lugares de votación, explicó un portavoz de la Secretaría del Estado. Eso sí, siempre y cuando esta actividades no interfieran con las operaciones normales o violen la privacidad de otros.

Dakota del Norte: sin ningún problema aquí.

Oregon: no hay leyes que prohíban tomarse una foto con su boleta electoral.

Pensilvania: aquí incluso puedes enviar tu selfie de votación a todos tus amigos… a menos que el centro de votación tenga carteles que prohíban específicamente los teléfonos celulares. Los funcionarios también recomiendan salir del lugar de votación antes de publicar cualquier cosa en redes sociales.

Rhode Island: puedes tomar fotos fuera del área de votación y también capturar tu propia boleta electoral. Pero no puedes hacerlo con los tarjetones de otras personas ni interrumpir el proceso de votación con tus pequeñas sesiones de fotos.

Virginia: no hay ninguna restricción con las fotografías, incluso de tu boleta marcada. Pero si al tomarte las selfies interfieres con la votación o intimidas a otros votantes, te podrán sacar del lugar.

Washington: Sí y aquí está la razón: “Como Washington es un estado de voto por correo, no hay lugares de votación tradicionales”, le explicó a CNN Erich Ebel, de la Secretaría de Estado. “Desde 2011, los votantes de todo Washington han podido votar desde la comodidad de sus propios hogares y simplemente dejan sus sobres de devolución de boletas sellados en su correo diario o lo llevan a uno de los cientos de buzones de correo ubicados convenientemente. No es ilegal “en Washington tomarse selfies haciendo cualquiera de esas cosas. Es más, incluso podrías motivar a más personas a que presenten sus propias papeletas antes de la fecha límite”.

Wisconsin: Michael Haas, de la comisión electoral del estado, le dijo a CNN que sí, puedes tomarte una selfie, pero los funcionarios pueden pedirle que dejes de hacerlo si estás creando distracción. También sugieren que no publiques imágenes con tu boleta marcada. No estarás en problemas si lo haces, pero despertarás dudas acerca de si alguien te pagó por esto (lo cual es principalmente ilegal).

Wyoming: no hay nada que diga que está prohibido, pero evita ser un problema e interferir. “En Wyoming no hay leyes contra las selfies con boletas”. La ley permite a los jueces de las elecciones “preservar el orden en las urnas por cualquier medio necesario y adecuado", dice Will Dinneen, de la Secretaría de Estado de Wyoming.