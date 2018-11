‘Vive el Golf’ con Lorena Ochoa desde el Torneo Mayakoba Golf Classic

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El sábado 10 de noviembre a las 9:00 p.m. (Miami), en el programa de ‘Vive el Golf’ de CNN en Español, presentado por Lorena Ochoa, la máxima figura mexicana del golf, presenta un programa especial desde el Torneo Mayakoba Golf Classic.

Ochoa, quien está en el Mayakoba Golf Classic celebrándose en la Riviera Maya para vivir en carne propia el mejor momento del golf mexicano, conversará con el joven chileno Joaquín Niemann de tan solo 20 años y quien está de camino a participar en el ProAm, recientemente hizo un "ace" en el hoyo 17, durante su participación en el The Shriners Hospitals for Children Open, en el marco del PGA tour.

De igual forma, Lorena conversará con los golfistas mexicanos Roberto Díaz, Carlos Ortíz y Abraham Ancer, considerados los mejores exponentes del golf nacional en la PGA. Entre los temas de esta charla están sus motivaciones, su historia, el excelente momento del golf mexicano, y más.

Para cerrar el programa, la exgolfista número uno, conversa con Joe Mazzeo, presidente del Mayakoba Golf Classic, con quien analiza los mejores momentos del golf mexicano, el futuro del deporte en México y Latinoamérica, y la importancia de este torneo de fama mundial.

‘Vive el Golf’ se transmite el sábado 10 de noviembre a las 8:00 p.m. Con repeticiones el domingo 11 de noviembre a la 3:00 a.m., 7:30 a.m., 3:30 p.m. y 11:30 p.m.; y viernes 16 de noviembre a las 11:30 a.m. (todos en horario de Miami), sólo en CNN en Español.

